郵局領6000！「還沒開門」民眾已排1小時 30分鐘破5萬人領取
全民共享普發現金6000元，今（17）日起正式開放「郵局領現」，雖然日前已有網路登記、ATM現領的方式，但因為不少長者對網路或ATM操作不熟悉，郵局今日一大早鐵門尚未拉起，就有許多民眾到門口排隊。《NOWnews今日新聞》今早直擊台北市士林區的後港郵局，8點一到現場，就發現有10多位民眾正在排隊，大多皆為長者。根據財政部統計，今日郵局領6000開放後，30分鐘內已經有5萬多人領取。
記者張志浩/綜合報導
直擊「郵局領現」上路，士林區的後港郵局開門前30分鐘大門緊閉，裡頭行員忙著進行前置作業，門口外頭則是聚集了不少等待領取6000元的民眾；林先生表示，自己早上7點30分就到場，除了領取自己的6000元，也要幫家中的母親領取，他說道「郵局蠻方便啊，早上沒什麼事就先過來，順便幫家人領一領，昨晚就準備好證件了。」
民眾吳小姐表示，「幫70多歲的媽媽領啊，網路（登記）跟ATM是都會用，但要研究一下，反正連媽媽的要幫忙，那就一次來郵局領一領」，吳小姐也提到，之後可能會將全家的普發6000元收集起來，用來買新的傢具。據財政部全民共享普發現金系統統計，截至上午9點，郵局開放領取6000元短短約30分鐘，全台已有5萬0013人臨櫃領取。
不過仍要提醒民眾，首週（4月17日至4月22日）實施分流作業，依「臨櫃者」的身分證尾數為主，周一、三、五開放尾數單號者（1、3、5、7、9），周二、四、六開放尾數雙號者（2、4、6、8、0），若臨櫃領取人是65歲以上年長者，或是身心障礙人士，將不受分流限制，民眾一定要特別注意，以免白跑一趟了。