NBA季後賽／字母哥已完成X光檢查 主帥透露提前離場的原因
本季東區第一種子密爾瓦基公鹿今(17)日在主場以117:130不敵邁阿密熱火，球隊主將「字母哥」Giannis Antetokounmpo在開賽沒多久就下背部受傷，離場後沒有再回歸。公鹿主帥Mike Budenholzer賽後也向媒體透露自己目前所知的情況。
記者黃建霖/綜合報導
在此役首節剩下1分37秒時Antetokounmpo走向休息室，比賽早些時候，他曾在場上重摔，檢查後確定是下背部挫傷。後續他有回到板凳席，但確定缺席該場比賽剩餘的時間，此役總計只上場了11分鐘，4投2中、得到6分3籃板。
賽後Budenholzer在接受採訪時表示，Antetokounmpo的X光檢測結果是陰性，球隊將繼續觀察他的下背部挫傷情況，至於是否能參加後續的賽事和訓練，要看他明天起床後的背部感覺而定。
根據《TheAthletic》公鹿隨隊記者Eric Nehm報導，Budenholzer稱球隊之所以讓Antetokounmpo提前退出比賽，是因為當時他的移動狀況不太好，而且看起來不太舒服。
除了Antetokounmpo之外，這場比賽中熱火後衛Tyler Herro也因為右手骨折，而提前下場接受治療。