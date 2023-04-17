NBA／勇士首輪G1慘遭國王翻盤　Kerr賽後總結「2大原因」

NBA季後賽／字母哥已完成X光檢查　主帥透露提前離場的原因

▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo在季後賽首輪G1開賽沒多久就下背部受傷，離場後沒有再回歸。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo在季後賽首輪G1開賽沒多久就下背部受傷，離場後沒有再回歸。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

本季東區第一種子密爾瓦基公鹿今(17)日在主場以117:130不敵邁阿密熱火，球隊主將「字母哥」Giannis Antetokounmpo在開賽沒多久就下背部受傷，離場後沒有再回歸。公鹿主帥Mike Budenholzer賽後也向媒體透露自己目前所知的情況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在此役首節剩下1分37秒時Antetokounmpo走向休息室，比賽早些時候，他曾在場上重摔，檢查後確定是下背部挫傷。後續他有回到板凳席，但確定缺席該場比賽剩餘的時間，此役總計只上場了11分鐘，4投2中、得到6分3籃板。

賽後Budenholzer在接受採訪時表示，Antetokounmpo的X光檢測結果是陰性，球隊將繼續觀察他的下背部挫傷情況，至於是否能參加後續的賽事和訓練，要看他明天起床後的背部感覺而定。

根據《TheAthletic》公鹿隨隊記者Eric Nehm報導，Budenholzer稱球隊之所以讓Antetokounmpo提前退出比賽，是因為當時他的移動狀況不太好，而且看起來不太舒服。

除了Antetokounmpo之外，這場比賽中熱火後衛Tyler Herro也因為右手骨折，而提前下場接受治療。


更多「NBA季後賽開打」相關新聞。

NBA季後賽／字母哥傷退！公鹿落難117:130不敵熱火　Butler轟35分

NBA／東區首輪賽程、分析總統整　字母哥傷退、公鹿丟G1

NBA季後賽／八村壘爆砍29分！湖人首戰128:112勝灰熊　Morant傷退

NBA季後賽／灰熊大利空！Morant重摔右手腕受傷　痛到無法脫襪子

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀