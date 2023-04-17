餐廳限溫23度吃火鍋、燒烤會熱爆？業者反應曝光 王品集團不表態
台灣氣候濕熱，近其迎接夏天氣溫也逐漸上升，而經濟部能源局祭出「新限溫令」，今（17）日起餐廳用餐時段將限溫23度。但熱愛大啖火鍋、燒烤的民眾，忍不住無奈表示：「應該會熱爆！」《NOWnew今日新聞》詢問多家餐飲、百貨業者，有連鎖企業表示店內供應冰淇淋、飲料享用應不致影響；但超過400家門店的王品集團，則低調不願表態。
記者蕭涵云/綜合報導
2014年經濟部雖規定國內有20類場所，室內冷氣溫度不得低於26度，但特別針對早午晚用餐時段給出「免限溫」通融。不過，經濟部能源局觀察多年，發現仍有餐廳冷氣實在開太冷，應還有改善空間，因此決定納管祭出「新限溫令」，今日4/17起，包括餐飲場所、旅館餐廳、百貨美食街，即使遇用餐時間，冷氣溫度也要控制在23（正負1）度以內；如果空間低於此溫度，又經勸導未改善者，將可祭出2萬以上、最高10萬元罰鍰。
對此，旗下擁有火鍋、燒烤的連鎖企業築間餐飲集團表示，集團配合政策實施，冷氣溫度控制在23-24度左右，且「旗下品牌有提供冰淇淋、飲料」享用，吹冷氣吃火鍋，再加上冰品，大部份的消費者是可以接受的，「基本上不會受太大影響」。不過超過400家門店的王品集團，則低調不願表態。
而旗下餐廳多設於百貨商場的豆府餐飲集團，則回應配合百貨相關規範。SOGO百貨則表示，百貨商場內依現行服務業節約能源規定，室內冷氣溫度不得低於26℃，「餐廳部分也都一直會控制在24-25度左右（依季節彈性調整）」，對於今日限溫令啟動，業者分享，目前餐廳美食街的冷氣溫度控制在24-25度，「都沒有遇過顧客針對溫度不適而反應，消費者都可接受」。