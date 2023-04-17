侯侯搓湯圓？綠轟侯友宜應說明喬事指控　律師揭恐違二法嚴重下場

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張志豪也提出三問，要求侯友宜出面清楚說明，第一，在2014年擔任副市長期間，是否有因為選舉請羅友志到新北市府見面；第二，侯友宜當時是為了誰操盤？是國民黨主席朱立倫？還是如羅友志所說是「某高層屬意人選？」；第三，該500萬元資金從何而來？又試問2014年羅友志開價500萬，「那2018年及2022年侯家軍又各多少？今年喬的價碼是多少？」
卓冠廷則表示，面對羅友志的重大指控，在侯友宜尚未說明之前，國民黨議員江怡臻及呂家愷就搶著替他背書，甚至不惜以請辭議員方式護航。議員的工作是監督，連這種事情都搶著出面護主，真的非常荒謬，「這是法律問題，不是政治問題」，更何況2014年選舉，江怡臻及呂家愷兩位議員根本未參選，憑什麼為侯友宜證明？
卓冠廷補充，侯友宜不是第一次喬國民黨初選，其為了展現能代表國民黨參選總統的實力，突顯他有能力處理黨務，繼3月24日在市府18樓約見新北市第一選區的國民黨立委洪孟楷，以及有意挑戰洪孟楷的議員陳偉杰，把市府當黨部喬黨務之後，昨天又處理有意參選新店區立委的劉哲彰、羅明才，讓劉哲彰宣布退選。
卓冠廷說，在侯友宜高調炫耀他喬黨務能力的同時，卻遭羅友志爆料，侯友宜在2014年曾以500萬資金為代價，要求羅友志換到其他選區參選。為此他合理懷疑，侯友宜是否也用同樣或類似的招式勸退國民黨內的人選，侯友宜有義務要說明。
卓冠廷進一步質疑，從羅友志事件來看，侯友宜背後的金主真的有實力，「才能發揮鈔能力，讓侯市長冒著違法的風險，喬來喬去」，為此卓冠廷要求侯友宜市長立即回應，不要再閃躲。
黃帝穎指出，對於羅友志的500萬說法，侯友宜涉嫌違反《公職人員選罷法》的「搓圓仔湯」條款，最重可判10年徒刑，且選罷法明定黨內初選也適用，依法檢調應該進行調查；同時，侯友宜也涉嫌違反《政治獻金法》，依法只有擬參選人才能開立政治獻金專戶收受政治獻金，但2014年的侯友宜並非參選的候選人，無政治獻金專戶卻非法收受政治獻金，最重可處3年徒刑，這是嚴肅法律問題，侯友宜不能再迴避，應清楚向社會說明。