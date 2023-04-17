蔓延英美星22國！新變異株Arcturus肆虐　印度重推「口罩令」

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為阻疫情惡化，印度許多省分的衛生廳召開緊急會議，商討因應對策及協調醫療資源。印度當局推出新措施，包括恢復生產疫苗、醫院舉行演習。因應疫情，印度部分地區重新推行原已廢除的口罩令；南部基拉拉邦（Kerala）就重新要求長者、孕婦及長期病患者等高危群組佩戴口罩。
疫情學專家指出，印度新一波疫情是由Arcturus所致，這種變異株的傳染力約為Omicron的1.2倍，使之成為主流變異株。Arcturus在今年1月下旬於印度現蹤，目前已經擴散至22國，包括英國、美國、澳洲及新加坡等。
令人擔憂的是Arcturus對於兒童的影響，成年人若感染，病徵僅維持在發燒、咳嗽或是腹瀉等症狀，但在兒童身上則有可能引發結膜炎，於以往較為罕見。
世界衛生組織（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，由於Arcturus的棘突蛋白中有一項額外突變，導致病毒傳染性及潛在致病性增加 ，但未有證據發現該變種會增加重症甚至死亡機率，亦未見有導致疫苗失效的免疫逃逸情況出現。由於Arcturus的重症率並不高，WHO目前正密切觀察中。
印尼大學流行病學者Iwan Ariawan呼籲，大眾無需因Arcturus現蹤而恐慌；多倫多大學傳染病學家博戈赫（Isaac Bogoch）則指出，雖然住院人數因Arcturus出現而在短時間內增加，但預期不會發生與早前類似的大流行情況，現行針對Omicron的疫苗相信也對Arcturus同樣有效。