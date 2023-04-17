NBA季後賽／快艇115:110勝太陽！Leonard砍38分　威少關鍵防守

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次節太陽的進攻手感還是不太理想，大部份時間處於雙位數落後，不過在該節結束前1分13秒，靠著Devin Booker和Kevin Durant輪流取分，他們打出一波9:2攻勢，半場結束追到只剩5分差。
易籃再戰後，戰局風雲變色，太陽打出15:0攻勢，這一段時間防守悍將Torrey Craig個人拿到7分，球隊也在這一段時間逆轉超前，三節打完主場軍大有斬獲，將分數追成81:81平手。
末節比賽進入到白熱化階段，KD和Leonard在場上互相對位，兩隊在分數上不斷拉鋸，終場前2分35秒，Leonard投進三分球，快艇領先4分，太陽回過頭來D.Ayton投進中距離跳投。
接著Leonard又命中三分球，但Ayton也用拋投還以顏色。膠著時刻，太陽包夾Leonard、但讓空檔的Eric Gordon命中三分球，快艇領先6分。太陽落後，Durant接球就投，命中外線、讓球隊緊咬比分。
之後快艇發生失誤，Chris Paul被犯規、兩罰命中，太陽追成108:109。暫停回來之後，快艇兩波進攻沒進，但Westbrook不斷爭搶進攻籃板，讓球隊再43.1秒還擁有球權，之後Westbrook三分沒進，混亂之中球出界還是快艇球。
快艇再次喊出暫停，球給不到Leonard手上，Westbrook強打Booker造成犯規，他兩罰全中，快艇3分領先。最後17.1秒，Booker切入上籃，結果被Westbrook封蓋、並且把球打在對方身上，快艇獲得球權，並靠罰球收下比賽。
Leonard這一場24投13中，得到了38分，還有5籃板5助攻；Westbrook狀態低迷，19投3中，僅有9分進帳，但有拿到10籃板8助攻3阻攻2抄截；Eric Gordon拿19分，N.Powell得14分。
太陽方面，Durant拿到27分11助攻9籃板，繳出準「大三元」數據；Craig先發出賽，驚奇攻下22分；Booker得到26分，另外還有4抄截、以及3次阻攻，但也發生5次失誤。
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