戰局升溫！費鴻泰控發抹黑文宣　徐巧芯駁「絕非黑函」：歡迎提告

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐巧芯表示，該文宣叫「我支持徐巧芯當立委、費鴻泰做部長，松信雙贏戰力加倍、並肩打贏2024、力拼重返執政」，下面也有他的署名，有署名文件絕不可能是黑函，而且這已是大約1個月前的文宣，很遺憾費鴻泰怎麼會在民調時，才把1個月的事情拿出來講，這是正式文宣兩面都有簽名，沒有任何意圖使人不當選問題。
「若費鴻泰真的覺得有的話，歡迎對我提出告訴」徐巧芯強調，意圖使人不當選在《選罷法》中，有明文規定不可做的事，該文宣是代表希望能夠團結，炮口一致對外，認為費鴻泰有很多資深經驗，若並肩作戰打贏2024年，有很多需要借重其長才之處，他也會全力支持費鴻泰並站出來說，費的資歷適合擔任部長。
徐巧芯還舉例，英國存在所謂影子內閣， 難道影子內閣也是意圖使人不當選? 國民黨正準備要重返執政打2024選舉，有什麼樣的人才，在未來選上後能去使用，當然也是向選民訴求的重要議題。他指出，期盼費鴻泰步步高升，有機會到部會裡面發揮長才，這是一件好事，像民政局長陳永德曾是松信議員，如今當上局長變成台北市12區都要管，這就是很好的世代傳承精神。
至於費鴻泰砲轟，不應使用不光明磊落的手段打選戰。徐巧芯回應，這是署名的公開文宣，沒有不光明磊落問題。徐強調，對他做出這樣的指控，覺得很受傷，大家都說國民黨要團結一致對外，最好的方式是兩人並肩作戰，但卻被曲解成意圖使人不當選、不光明磊落，「我是光明磊落的。」