國民教育法今逐條審查　全教總呼籲5大訴求

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第二，有關校長遴選委員會之組成。校長遴選會應有同級家長會代表、教師會代表參與。其比例不得少於現行相關規定，並至少應各有五分之一，以符合民主、多元參與的價值。
第三，小校得酌予增加教師員額不應刪除。院版修正條文刪除「學校規模較小者，得酌予增加教師員額」支援條文規定，全教總主張小校雖班級數或學生數少，然相關須執行的教育任務並未為減少，甚至可能因為學生缺乏文化刺激等因素，教學的負擔反而更重，建議維持原條文文字，仍保留小校可增加教師員額的空間。
第四，攬才專班師資應依現行規範辦理。本國教師資格應依據現行規定，外國籍教師則依據攬才法聘用，公立學校海外攬才子女專班不宜去除相關教師資格之規範。
最後，戶外教育不應入法。教育部已訂有《國民中小學辦理戶外教育實施原則》、《高級中等學校辦理戶外教育實施原則》作為規範，再行寫入《國民教育法》，實屬疊床架屋，修法品質堪憂。
全教總表示，《十二年國教課程綱要總綱》除了8大領域，明訂之「議題」更多達19項，除了此次準備入法的戶外教育，尚有性別平等、人權、環境、海洋、品德、生命、法治、科技等其他18項議題。教育部對戶外教育入法的立法理由，也完全適用於其他議題。若戶外教育須入法，其他議題也同步入法，如此，國教法與課程綱要的分際難區隔。
最後，全教總強調，新課綱強調課程公共對話，相關議題既已融入教科書與領域教學，學校課程發展委員會理應全盤規劃學校課程計畫、精進學校本位課程發展，至於教育部更應積極捍衛課綱理念，並尊重中小學課程發展委員會之專業對話。