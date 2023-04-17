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侯友宜遭控喬事卻答非所問　民進黨團：別像恩恩案一樣逃避、卸責

▲侯友宜遭爆喬事卻避答，鄭運鵬率領民進黨團舉行記者會砲轟。（圖／記者黃宣尹攝，2023.04.17）
▲侯友宜遭爆喬事卻避答，鄭運鵬率領民進黨團舉行記者會砲轟。（圖／記者黃宣尹攝，2023.04.17）

記者黃宣尹／台北報導

新北市長侯友宜爭議連連，媒體人羅友志昨日再爆料，2014年時任新北市副市長的侯欲以500 萬資金「喬國民黨內初選」，惟侯友宜今日面對媒體詢問時卻迴避，並未正面回答，僅冷笑且答非所問「台灣是民主法治國家」，引發論戰。民進黨立法院黨團今（17）日上午舉行記者會，痛批侯友宜「吃案」、「喬案」絕對不是好漢，且逃避、裝傻想把事情帶過，呼籲台灣人堅定唾棄侯友宜，也要求檢調盡速查辦，讓真相水落石出。

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▲侯友宜遭爆喬事卻避答，民進黨團舉行記者會砲轟，副幹事長洪申翰出席。（圖／記者黃宣尹攝，2023.04.17）
▲侯友宜遭爆喬事卻避答，民進黨團舉行記者會砲轟，副幹事長洪申翰出席。（圖／記者黃宣尹攝，2023.04.17）
侯友宜遭爆料指控喬事、搓湯圓，律師黃帝穎對此指出，涉嫌違反《公職人員選罷法》的「搓圓仔湯」條款，最重可判10年徒刑；不過，侯友宜今日上午受訪，卻露出一抹微笑，接著搖了搖頭說，「我們是一個民主國家」，面對記者進一步追問，侯友宜竟「呵呵呵」冷笑了幾聲沒有回應，另再重提台灣雖然保障言論自由，但也是一個民主法治國家。侯友宜的相關發言引發論戰。

對此，民進黨立法院黨團今日上午舉行記者會痛批侯友宜。黨團幹事長鄭運鵬說，「吃案」、「喬案」絕對不是好漢，講不清楚的事情都不是好事情，請自稱「漢子」的侯友宜要好好講清楚。過去侯友宜面對恩恩案是「吃案」，現在侯友宜被爆出「喬案」，喬人事、搓湯圓，至少涉及兩個違法的事項，因為侯友宜在市府喬事情，這是公器私用，另外涉及不正當利益勸退黨內初選候選人，這也違反《選罷法》。

鄭運鵬也說，很遺憾剛剛侯友宜受訪被問及此事時不敢講案情、不敢確認有沒有搓湯圓，只說「台灣是民主法治國家、保障言論自由」，但言論自由不能汙衊名譽，呼籲檢調調查。

黨團副幹事長洪申翰說，現在被爆料已經過了十多個小時，侯友宜今天早上受訪還是逃避，用裝傻、微笑想把事情帶過，僅說以民為天，但侯友宜現在就是台灣政治的烏雲。

洪申翰呼籲，侯友宜不要像面對恩恩案一樣，只要不願意負責就說謊、逃避、卸責，如果未來侯友宜代表國民黨參選總統，還是用這樣的態度跟文化在面對事情，那台灣人只能堅定拒絕、唾棄侯友宜，民進黨團要求檢調盡速查辦，讓此事水落石出。

新北市的民進黨立委張宏陸也表示，新北市長不應該什麼事情都用喬的，且被爆料的說話口氣實在很不像市長，而是像半強迫的方式。侯友宜應該主動說明清楚，而非閃閃躲躲，相信新北市民都想要知道真相。

民進黨發言人張志豪痛批，從侯友宜受訪的回應內容及態度，看來就是既心虛且傲慢，用一貫的侯氏空話，一再的閃躲迴避，根本答非所問，始終不回應外界質疑與爭議。呼籲侯友宜誠實回答是否喬事？錢從哪來？另外，國民黨主席朱立倫2014年時任新北市長，針對外界質疑與爭議，也應該主動出面釋疑。

▲侯友宜遭爆喬事卻避答，新北市的民進黨立委張宏陸砲轟。（圖／記者黃宣尹攝，2023.04.17）
▲侯友宜遭爆喬事卻避答，新北市的民進黨立委張宏陸砲轟。（圖／記者黃宣尹攝，2023.04.17）

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