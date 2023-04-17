侯友宜遭控喬事卻答非所問　民進黨團：別像恩恩案一樣逃避、卸責

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對此，民進黨立法院黨團今日上午舉行記者會痛批侯友宜。黨團幹事長鄭運鵬說，「吃案」、「喬案」絕對不是好漢，講不清楚的事情都不是好事情，請自稱「漢子」的侯友宜要好好講清楚。過去侯友宜面對恩恩案是「吃案」，現在侯友宜被爆出「喬案」，喬人事、搓湯圓，至少涉及兩個違法的事項，因為侯友宜在市府喬事情，這是公器私用，另外涉及不正當利益勸退黨內初選候選人，這也違反《選罷法》。
鄭運鵬也說，很遺憾剛剛侯友宜受訪被問及此事時不敢講案情、不敢確認有沒有搓湯圓，只說「台灣是民主法治國家、保障言論自由」，但言論自由不能汙衊名譽，呼籲檢調調查。
黨團副幹事長洪申翰說，現在被爆料已經過了十多個小時，侯友宜今天早上受訪還是逃避，用裝傻、微笑想把事情帶過，僅說以民為天，但侯友宜現在就是台灣政治的烏雲。
洪申翰呼籲，侯友宜不要像面對恩恩案一樣，只要不願意負責就說謊、逃避、卸責，如果未來侯友宜代表國民黨參選總統，還是用這樣的態度跟文化在面對事情，那台灣人只能堅定拒絕、唾棄侯友宜，民進黨團要求檢調盡速查辦，讓此事水落石出。
新北市的民進黨立委張宏陸也表示，新北市長不應該什麼事情都用喬的，且被爆料的說話口氣實在很不像市長，而是像半強迫的方式。侯友宜應該主動說明清楚，而非閃閃躲躲，相信新北市民都想要知道真相。
民進黨發言人張志豪痛批，從侯友宜受訪的回應內容及態度，看來就是既心虛且傲慢，用一貫的侯氏空話，一再的閃躲迴避，根本答非所問，始終不回應外界質疑與爭議。呼籲侯友宜誠實回答是否喬事？錢從哪來？另外，國民黨主席朱立倫2014年時任新北市長，針對外界質疑與爭議，也應該主動出面釋疑。