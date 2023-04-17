張惠妹自責不適仍硬上！他們因病喊卡不唱　陳奕迅棄唱原因最不同

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日前宣布新巡演起跑的張學友，也曾多次因為身體問題取消演唱會，1997年時，張學友於香港演出音樂劇《雪狼湖》，可他卻因為扁桃腺發炎，直接取消了演出；2005年該音樂劇來到台灣，張學友突然得了重感冒，演出期間突然失聲，節目只能取消；2007年，張學友在香港舉行「光年世界巡迴香港演唱會」時，在第17場患上重感冒，聲音沙啞不說，還沒了聲音，讓第18場演唱會直接喊卡，連帶最後一場演唱會也被取消。
陳奕迅也有過臨時取消演唱會的經歷，他在2019年12月9日至隔年1月7日在紅磡舉行「FWD富衛保險陳奕迅Fear and Dreams 香港演唱會19/20」，但當年香港爆發「反送中」運動，警民衝突越來越激烈，主辦單位以「無法保證演出期間的觀眾安全和交通配套」，一口氣取消25場演唱會。
西洋流行天王小賈斯汀去年展開新巡演才1個月，但因為罹患帶狀皰疹病毒併發症—侖謝亨特氏症候群，導致面部癱瘓，病況不佳的他，在巴西開唱完後，再度宣布演唱會取消，當時他發出聲明提到：「這讓我意識到我現在需要把健康放在首位，所以我會暫時停止巡演，我會沒事的，但我需要時間休息，讓身體恢復得更好。」
去年田馥甄預計要在9月9日至12日一連在高雄巨蛋舉辦「一一」巡演，但她在8日深夜宣布感冒失聲，總彩排聲音仍然不OK，因此把演唱會順延一周舉行，她發文提到，中、西醫療法都用了，但經過討論後，依然決定延期。沒想到演唱會一波三折，田馥甄好不容易康復，在第二天到演唱會前，又碰上台東芮式規模6.4的強震，大小餘震不斷，因此在第三天演唱會開唱前4小時，為了歌迷的人身安全，緊急宣布演唱會取消。