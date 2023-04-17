長髮妙齡女路邊吃臭豆腐！竟是「女神級人物」　粉絲：好平易近人

張惠妹自責不適仍硬上！他們因病喊卡不唱　陳奕迅棄唱原因最不同

▲阿妹忍著喉嚨發炎的不適開唱，讓全場歌迷感動不已。（圖／聲動娛樂提供）
▲阿妹忍著喉嚨發炎的不適開唱，讓全場歌迷感動不已。（圖／聲動娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

張惠妹（阿妹）一連在高雄巨蛋舉辦10場「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」，昨（16）日迎來最終場，寵粉的她，扛著喉嚨發炎的不適，硬是加碼安可演唱了歌曲〈灰姑娘〉、〈真實〉，足見誠意，令人佩服、感動。而其實許多天王、天后，都曾在面對歌迷期待，與身體不適、或者突發情況間拔河，在多方評估下選擇取消演唱會，劉德華、張學友皆有過由於身體狀況不佳，演唱會臨時喊卡的經歷。

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劉德華2018年時在香港紅磡體育館一口氣舉辦20場的「My Love」世界巡迴演唱會，進行到第14場時，劉德華喉嚨發炎，才唱了3首歌後就無法繼續唱了，讓他只能難過又無奈宣布演唱會暫停：「我不想大家以我這樣的聲音當成演唱會在聽，但我沒有辦法，所以我唱完這首歌就要停止了！」還哭著向歌迷鞠躬致歉，此後剩下的場次也全部取消，後來劉德華想自掏腰包在2020年開唱補償粉絲，可惜碰上疫情，沒有順利舉辦。

▲劉德華29日在抖音開直播與粉絲互動，吸引1億人次觀看。（圖／台灣映藝提供）
▲劉德華曾因喉嚨發炎讓開唱喊卡，當時淚崩向歌迷道歉。（圖／台灣映藝提供）
日前宣布新巡演起跑的張學友，也曾多次因為身體問題取消演唱會，1997年時，張學友於香港演出音樂劇《雪狼湖》，可他卻因為扁桃腺發炎，直接取消了演出；2005年該音樂劇來到台灣，張學友突然得了重感冒，演出期間突然失聲，節目只能取消；2007年，張學友在香港舉行「光年世界巡迴香港演唱會」時，在第17場患上重感冒，聲音沙啞不說，還沒了聲音，讓第18場演唱會直接喊卡，連帶最後一場演唱會也被取消。

▲張學友的歌曲〈又十年〉MV上線。（圖／環球音樂提供）
▲張學友曾多次因為感冒取消演出。（圖／環球音樂提供）
陳奕迅也有過臨時取消演唱會的經歷，他在2019年12月9日至隔年1月7日在紅磡舉行「FWD富衛保險陳奕迅Fear and Dreams 香港演唱會19/20」，但當年香港爆發「反送中」運動，警民衝突越來越激烈，主辦單位以「無法保證演出期間的觀眾安全和交通配套」，一口氣取消25場演唱會。

▲陳奕迅生日前夕來台，在小巨蛋連唱7場演唱會。（圖／環球音樂）
▲陳奕迅先前由於香港反送中，無奈取消香港開唱計畫。（圖／環球音樂）
西洋流行天王小賈斯汀去年展開新巡演才1個月，但因為罹患帶狀皰疹病毒併發症—侖謝亨特氏症候群，導致面部癱瘓，病況不佳的他，在巴西開唱完後，再度宣布演唱會取消，當時他發出聲明提到：「這讓我意識到我現在需要把健康放在首位，所以我會暫時停止巡演，我會沒事的，但我需要時間休息，讓身體恢復得更好。」

▲小賈斯汀巡演再度喊卡。（圖／翻攝Justin Bieber IG）
▲小賈斯汀因為罹患侖謝亨特氏症候群，取消巡演。（圖／翻攝Justin Bieber IG）
去年田馥甄預計要在9月9日至12日一連在高雄巨蛋舉辦「一一」巡演，但她在8日深夜宣布感冒失聲，總彩排聲音仍然不OK，因此把演唱會順延一周舉行，她發文提到，中、西醫療法都用了，但經過討論後，依然決定延期。沒想到演唱會一波三折，田馥甄好不容易康復，在第二天到演唱會前，又碰上台東芮式規模6.4的強震，大小餘震不斷，因此在第三天演唱會開唱前4小時，為了歌迷的人身安全，緊急宣布演唱會取消。

▲田馥甄感謝前東家華研國際給予的養分。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄高雄開唱一波三折，先是感冒又遇到地震。（圖／何樂音樂提供）

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