等不及！藍2024總統人選遲未出爐 國民黨團促5月徵召：不能再拖
國民黨2024總統人選仍未確定，讓不少藍營基層急得直跳腳，連連喊話黨中央盡速徵召。立法院國民黨團今（17）日召開幹部會議，幾乎一致認為新北市長侯友宜為最強母雞，應盡速於5月就徵召，這是黨團共識。國民黨團總召曾銘宗還直言，不能再拖、不要再拖，再拖會將好好的事拖壞。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜被視為代表國民黨出戰2024總統呼聲最高人選，但黨中央迄今仍未正式徵召提名，引發基層焦慮。相較民進黨早已確定由主席賴清德參選，國民黨則預計最晚6月18日前推出總統候選人，最快則有望於5月公布。
曾銘宗今受訪時表示，侯友宜日前回母校特別提到「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰」。他認為，基本上已經表態，賴清德上周三確定為民進黨總統候選人，所以國民黨團今召開幹部會議也交換意見，大部分委員都認為不管提誰，現階段最強母雞就是侯友宜；國民黨團建議加快徵召速度，「不能再拖、不要再拖，再拖的話會把好好的事拖壞掉。」
國民黨團書記長謝衣鳳也指出，黨團會議中絕大多數委員，都認同侯友宜是國民黨最強母雞，即便有少數目前不支持的，也認為國民黨徵召侯友宜為總統候選人時，他們也一定會共同團結，一致意見也希望黨中央盡速徵召總統候選人。他強調，民進黨4月就已提出總統候選人，目前大家一致認為6月太晚、5月最適當，這是黨團一致共識。