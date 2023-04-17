內幕／藍基層促徵召總統人選！加速整合挺郭、挺侯派成「大哉問」

名嘴爆料500萬「搓圓仔湯」喬選舉　何博文告發侯友宜違反選罷法

▲何博文在律師陪同下，到地檢署按鈴告發侯友宜涉嫌違反公職人員選舉罷免法。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.17）
▲何博文在律師陪同下，到地檢署按鈴告發侯友宜涉嫌違反公職人員選舉罷免法。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.17）

記者吳嘉億／新北報導

資深媒體人、名嘴羅友志昨日爆料新北市長侯友宜，在他2014年要競選市議員時，當面跟他說「兄弟，這次議員的盤是我在操的，土樹三鶯你就不要選了，去汐止吧，我們這邊會出500萬！」參選民進黨新北市第1選區立委的前新北市議員何博文，今（17）日上午赴新北地檢署告發侯友宜涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，指出「搓湯圓」是嚴重破壞民主制度的行為，砲轟覬覦總統大位的侯友宜，過去擔任副市長時喬議員，擔任市長時喬立委，未來覬覦總統大位，是否又要喬台灣人民的前途跟利益？

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何博文表示，政治立場偏藍的媒體人羅友志在2014年本來要參加國民黨新北市第7選區市議員選舉，結果當時擔任新北市副市長的侯友宜開出500萬元的代價請羅退出選舉，試問500萬元資金從何而來？羅也講清楚當時兩人商談的地點就在副市長辦公室旁的會議室，這樣清楚的指控，顯然非空穴來風，也非匿名檢舉，要請侯友宜面對事情，應公開、坦承講清楚。

何博文進一步指出，這樣情事很明顯涉及《選罷法》第97條，包括對於候選人或具有候選人資格者，意圖以期約或交付賄賂或其他不正利益，讓他放棄放棄競選或為一定的競選活動，這就是標準的「搓圓仔湯」(閩南語)，這樣的違法行為是非常的嚴重。

何博文也提到侯友宜近日得意洋洋地自豪自己「喬」好了新北市兩個立委選區協調，這中間有無類似2014年羅友志指控的500萬元代價或其他不正利益？點出新北市議員劉哲彰昨天宣布退選時公開在臉書說非常感謝侯友宜，自述與侯友宜見面，才讓他「忍痛退讓」，但在羅友志爆料後，劉哲彰馬上改變說法稱侯要他參選到底，顯然前後矛盾，質疑到底受了什麼樣的壓力？也要請侯好好說清楚。

何博文最後也籲請檢調及司法人員在第一時間能盡速介入調查、盡速釐清，希望這500萬元「搓圓仔湯」的事件能夠及早釐清，因為身為一位新北市的市長，「搓圓仔湯」是嚴重破壞民主制度的行為，認為此風不可長；質疑侯市長過去擔任副市長時喬議員，擔任市長時喬立委，試問未來覬覦的總統大位，是否又要喬台灣人民的前途跟利益？強調這件事情非同小可，對於有意爭取總統大位展現非常高的企圖心的侯友宜，對於這件事沒有模糊的空間，直言破壞民主制度莫此為甚。

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