名嘴爆料500萬「搓圓仔湯」喬選舉　何博文告發侯友宜違反選罷法

我是廣告 請繼續往下閱讀
何博文進一步指出，這樣情事很明顯涉及《選罷法》第97條，包括對於候選人或具有候選人資格者，意圖以期約或交付賄賂或其他不正利益，讓他放棄放棄競選或為一定的競選活動，這就是標準的「搓圓仔湯」(閩南語)，這樣的違法行為是非常的嚴重。
何博文也提到侯友宜近日得意洋洋地自豪自己「喬」好了新北市兩個立委選區協調，這中間有無類似2014年羅友志指控的500萬元代價或其他不正利益？點出新北市議員劉哲彰昨天宣布退選時公開在臉書說非常感謝侯友宜，自述與侯友宜見面，才讓他「忍痛退讓」，但在羅友志爆料後，劉哲彰馬上改變說法稱侯要他參選到底，顯然前後矛盾，質疑到底受了什麼樣的壓力？也要請侯好好說清楚。
何博文最後也籲請檢調及司法人員在第一時間能盡速介入調查、盡速釐清，希望這500萬元「搓圓仔湯」的事件能夠及早釐清，因為身為一位新北市的市長，「搓圓仔湯」是嚴重破壞民主制度的行為，認為此風不可長；質疑侯市長過去擔任副市長時喬議員，擔任市長時喬立委，試問未來覬覦的總統大位，是否又要喬台灣人民的前途跟利益？強調這件事情非同小可，對於有意爭取總統大位展現非常高的企圖心的侯友宜，對於這件事沒有模糊的空間，直言破壞民主制度莫此為甚。