菜市場藏「超萌小貓攤」！眾見狀秒愛上吃菜：一斤多少錢
老闆很懂生財之道！貓咪外型可愛、性格多樣，許多民眾深陷其魅力不可自拔，市面上的貓咪咖啡廳也一間一間開，人氣紅不讓。近期則有民眾在桃園市中壢區的忠貞市場發現一間「貓咪蔬菜店」，在整片翠綠蔬菜中，其中一籃竟裝著露肚肚的呆萌小貓，立刻吸引到眾人注意。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《路上觀察學院》發文，表示自己在桃園忠貞市場的蔬菜攤找到一個「彩蛋」，照片中只見攤位上擺有許多籃的菇類及青蔬，其中一籃非常特別，裡頭躺著隻坦露出大肚皮的白底虎斑貓，上頭還放個標籤寫「cat有貓咪」提醒，原PO立刻拍下並分享上網「龍平路，貿三路口的蔬菜攤唷！」
這可愛的攤販立刻吸引眾人目光，回覆「老闆，請問有賣過貓嗎？沒有，第一次賣！我是說有賣『過貓』這種菜嗎？哦！沒有，只有賣前面這種貓。」、「你有吃過貓嗎？！」、「顧客：老闆這袋青菜怎麼賣？老闆：你拿的是貓草…」、「買菜送貓哈哈」、「可單買山竹嗎？」。
有人則疑惑「比較好奇的是，這貓星人真的知道那個格子是牠專屬的顧攤寶座？每次都睡／站（佔）此位？」，網友推測「貓咪底下有墊上藍色毯毯，我猜就是牠專屬的籃子」、「主人挺用心的，喵星人睡覺附近的蔬果都是用塑膠袋裝起來，比較安全衛生」;曾前往該攤販消費的網友透露，這隻貓不僅看起來可愛，還是隻可以摸摸的親人貓。