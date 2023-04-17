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名家論壇》謝佩蓁／《風間公親- 教場0-》：揭開教官冷酷的秘密

▲木村拓哉與新垣結衣在《風間公親- 教場0-》有許多精彩對手戲。(圖／取自官方推特)
▲木村拓哉與新垣結衣在《風間公親- 教場0-》有許多精彩對手戲。(圖／取自官方推特)

文／謝佩蓁

深受日劇迷期待的作品《風間公親- 教場0- 》14日於日本富士電視台首播，該劇第一集收視率就高達12.1％，躍上2023年至今的日劇首集之冠。「教場」在日本的警察學校中指的是「班級」，本劇闡述由木村拓哉主演的警察教官如何督導學生，用冷酷、少言卻能引發學生頓悟的教育手法，讓觀者拍案叫絕。此外，劇情裡的年輕警察，像是一個個耐人尋味的推理對象，讓人好奇他們為什麼想當警察？帶著何種心情與人生課題進入警校？是否能通過種種考驗、擺脫心魔，成為可以獨當一面的人民保母？這就成為本部片的最大主旨與賣點了。

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2020年《教場》以及2021年《教場2》皆以特別劇的形式演出，集數少卻又集集精彩，讓觀眾大呼過癮，敲碗再看續集。這一次《教場0》帶著觀眾回到揭開由木村拓哉所飾演的男主角風間公親到警察學校擔任教官前的故事，揭開風間公親成為令人聞風喪膽的魔鬼教官的神秘面紗。

首集登場的新人警察是由赤楚衛二所飾演的瓜原潤史，他破獲犯案長達兩年多的連續入室竊盜案而獲得表揚，自認之所以能讓犯人認罪，是因為用了體諒與陪伴感化對方。然而這樣的方法，真的就能成為優秀的警察嗎？

果然，事情沒那麼簡單，上頭要他到指導官底下學習刑偵技能，將他從派出所調到縣警本部的搜查一課，他的指導官正是風間風間。此調令一出，同仁們紛紛對他表示同情。究竟他會被怎樣的魔鬼訓練呢？以下簡單介紹首集故事的精彩之處。

以下有雷，請斟酌閱讀

案件一

瓜原被調到搜查一課時，遇到的首件案件就是一個牛郎店老闆與一名女性一同搭計程車。待女子下車後，司機將老闆送到目的地後，發現此人已離奇死亡。這名女性自然就成了首要嫌疑犯，然而瓜原要如何處理呢？

只是新人的他，無法回答指導官的連番提問，當他猜不透的時候，只好回問風間指導官，不過他得到的回饋都是要他自己想，就連辦公室的女職員也是如此，這著實讓他倍感挫折。

不過經過一番調查，得知該女子名為日中弓，即將跟計程車公司的少東結婚，因此她向也同時在交往的牛郎店老闆提出分手。不過對方卻說要把她的裸照放上網，威脅她不得分手。瓜原認定日中弓的犯罪動機很大，在訪視她的時候，還故意說出『人血』來試探她的反應。結果，讓瓜原認定她一定有做賊心虛。他向風間報告自己的判斷，風間就要他必須得一次就拿下人犯。

儘管日中弓承認自己的確被要脅，但是不承認有坐計程車，也認為瓜原沒有任何證據證明她殺人，不能說她就是兇手，還嘲弄瓜原只是個實習刑警，肯定辦案辛苦。惱羞成怒的瓜原生氣大罵，用強硬口氣命令她承認犯行，日中自然不加理會。讓一旁的風間只好代瓜原認錯，不該無證據隨意指控。只不過，他意有所指的跟日中說，你知道你的名字有一個特色嗎？日中小姐若有所思地甩臉就走了。

瓜原不甘心的指責風間為何就讓她跑了？風間說有時候辦案就是會有這麼無奈的時候，培育新世代的偵察能力更為重要。他要瓜原看著在警局外開懷大笑的日中小姐的身影，好好牢記那些曾經被殺害的人，也曾是個活生生的人，而非只是教場內的人偶。


案件二

金屬加工的社長益野先生，目前獨自照顧女兒，他的妻子在六個月前為了救女兒，被海藤意外開車撞死，目擊這一切的女兒至今無法好好說話，常有哮喘症狀發生。益野先生，常常去海藤開的當鋪店，要他認罪。但是海藤不但不承認還語帶嘲諷。益野終於忍不住，舉槍朝他身後開了好幾槍，逼他寫下悔過書，隨後一個槍響…..


畫面一轉，來到海藤喪命的當鋪現場。瓜原發現凶器為自製手槍，他根據現場遺留的悔過書，判斷這是自殺。風間問他，現場有許多彈孔，海藤又是個熱愛生存遊戲的人，會用槍對自己的獎牌開槍嗎？他隨即又舉槍對著瓜原的太陽穴，問他用這種方法逼迫你寫悔過書的話，字跡會長怎樣呢？瓜原頓時了解，這應該是起殺人案件。

經過瓜原的調查，益野先生曾經待過警察學校，但是因為體力太差而沒有畢業。益野承認與海藤的過節，聲稱案發當天拜訪客戶後，還是如往常一樣去找海藤，希望他認罪。瓜原經過風間的提點，要他去訪問益野的女兒。就在女兒快要敞開心房時，又再次發生哮喘症狀。益野說，是因為沒有警察相信女兒的證詞，導致她現在壓力太大，至今無法好好說話。

頓時，案情陷入膠著。

但是，瓜原後來得知日中弓小姐認罪了，破案的癥結點還是風間提供的線索。那那些線索，都是風間曾三次提醒過的，他卻一次都沒有注意到。這下，他終於明白，風間所說的每一句話都是有目的的，他必須要對現場以及蒐集到的任何線索，做一次次謹慎而小心的研究，如此才能破案。

那麼，最後瓜原到底有沒有破案呢？我就賣個關子。至於瓜原是否有得到風間的認可？有待下一集見真曉。不過這兩起案件的破案點，過程曲折，又讓人有恍然大悟的衝擊感，更說出了一個好警察的辦案能力與價值觀，對於受害家屬、全民福祉有多重要。也可以看出這又是一部金句連連的好戲。

話說回來，這部片的音效，可說是亮點之一。每次當出現疑惑，或者情節轉折的時候，那猶如敲響內心警鐘的鈴聲，就讓人不由得懷疑，是否事有蹊蹺？再者，這部戲的配樂由療癒系的女歌手Uru演唱主題曲〈心得〉，搭配風間與瓜原互動的剪輯，真的會讓人忍不住鼻酸，果然日劇的配樂就是特別能根據劇情的主旨來創作，特別能觸動人心，往往每到劇情高潮點，配樂一下，可以讓觀眾的情緒帶進新的高峰！


●作者：謝佩蓁／影評人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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