名家論壇》謝佩蓁／《風間公親- 教場0-》：揭開教官冷酷的秘密

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首集登場的新人警察是由赤楚衛二所飾演的瓜原潤史，他破獲犯案長達兩年多的連續入室竊盜案而獲得表揚，自認之所以能讓犯人認罪，是因為用了體諒與陪伴感化對方。然而這樣的方法，真的就能成為優秀的警察嗎？
果然，事情沒那麼簡單，上頭要他到指導官底下學習刑偵技能，將他從派出所調到縣警本部的搜查一課，他的指導官正是風間風間。此調令一出，同仁們紛紛對他表示同情。究竟他會被怎樣的魔鬼訓練呢？以下簡單介紹首集故事的精彩之處。
以下有雷，請斟酌閱讀
案件一
瓜原被調到搜查一課時，遇到的首件案件就是一個牛郎店老闆與一名女性一同搭計程車。待女子下車後，司機將老闆送到目的地後，發現此人已離奇死亡。這名女性自然就成了首要嫌疑犯，然而瓜原要如何處理呢？
只是新人的他，無法回答指導官的連番提問，當他猜不透的時候，只好回問風間指導官，不過他得到的回饋都是要他自己想，就連辦公室的女職員也是如此，這著實讓他倍感挫折。
不過經過一番調查，得知該女子名為日中弓，即將跟計程車公司的少東結婚，因此她向也同時在交往的牛郎店老闆提出分手。不過對方卻說要把她的裸照放上網，威脅她不得分手。瓜原認定日中弓的犯罪動機很大，在訪視她的時候，還故意說出『人血』來試探她的反應。結果，讓瓜原認定她一定有做賊心虛。他向風間報告自己的判斷，風間就要他必須得一次就拿下人犯。
儘管日中弓承認自己的確被要脅，但是不承認有坐計程車，也認為瓜原沒有任何證據證明她殺人，不能說她就是兇手，還嘲弄瓜原只是個實習刑警，肯定辦案辛苦。惱羞成怒的瓜原生氣大罵，用強硬口氣命令她承認犯行，日中自然不加理會。讓一旁的風間只好代瓜原認錯，不該無證據隨意指控。只不過，他意有所指的跟日中說，你知道你的名字有一個特色嗎？日中小姐若有所思地甩臉就走了。
瓜原不甘心的指責風間為何就讓她跑了？風間說有時候辦案就是會有這麼無奈的時候，培育新世代的偵察能力更為重要。他要瓜原看著在警局外開懷大笑的日中小姐的身影，好好牢記那些曾經被殺害的人，也曾是個活生生的人，而非只是教場內的人偶。
案件二
金屬加工的社長益野先生，目前獨自照顧女兒，他的妻子在六個月前為了救女兒，被海藤意外開車撞死，目擊這一切的女兒至今無法好好說話，常有哮喘症狀發生。益野先生，常常去海藤開的當鋪店，要他認罪。但是海藤不但不承認還語帶嘲諷。益野終於忍不住，舉槍朝他身後開了好幾槍，逼他寫下悔過書，隨後一個槍響…..
畫面一轉，來到海藤喪命的當鋪現場。瓜原發現凶器為自製手槍，他根據現場遺留的悔過書，判斷這是自殺。風間問他，現場有許多彈孔，海藤又是個熱愛生存遊戲的人，會用槍對自己的獎牌開槍嗎？他隨即又舉槍對著瓜原的太陽穴，問他用這種方法逼迫你寫悔過書的話，字跡會長怎樣呢？瓜原頓時了解，這應該是起殺人案件。
經過瓜原的調查，益野先生曾經待過警察學校，但是因為體力太差而沒有畢業。益野承認與海藤的過節，聲稱案發當天拜訪客戶後，還是如往常一樣去找海藤，希望他認罪。瓜原經過風間的提點，要他去訪問益野的女兒。就在女兒快要敞開心房時，又再次發生哮喘症狀。益野說，是因為沒有警察相信女兒的證詞，導致她現在壓力太大，至今無法好好說話。
頓時，案情陷入膠著。
但是，瓜原後來得知日中弓小姐認罪了，破案的癥結點還是風間提供的線索。那那些線索，都是風間曾三次提醒過的，他卻一次都沒有注意到。這下，他終於明白，風間所說的每一句話都是有目的的，他必須要對現場以及蒐集到的任何線索，做一次次謹慎而小心的研究，如此才能破案。
那麼，最後瓜原到底有沒有破案呢？我就賣個關子。至於瓜原是否有得到風間的認可？有待下一集見真曉。不過這兩起案件的破案點，過程曲折，又讓人有恍然大悟的衝擊感，更說出了一個好警察的辦案能力與價值觀，對於受害家屬、全民福祉有多重要。也可以看出這又是一部金句連連的好戲。
話說回來，這部片的音效，可說是亮點之一。每次當出現疑惑，或者情節轉折的時候，那猶如敲響內心警鐘的鈴聲，就讓人不由得懷疑，是否事有蹊蹺？再者，這部戲的配樂由療癒系的女歌手Uru演唱主題曲〈心得〉，搭配風間與瓜原互動的剪輯，真的會讓人忍不住鼻酸，果然日劇的配樂就是特別能根據劇情的主旨來創作，特別能觸動人心，往往每到劇情高潮點，配樂一下，可以讓觀眾的情緒帶進新的高峰！
●作者：謝佩蓁／影評人
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