手作梅子料理　辦理新住民研習營

南投縣府民政處特別結合南投縣新住民同心關懷協會在國姓鄉真巖寺，舉辦五場次的「遇見『梅』好 ～新住民的美麗新世界」研習活動，安排親子教育及梅子料理課程，透過認識地方特產及文化，協助新住民融合交流台灣與新住民文化，實現新住民開創多元共好的美麗新世界。
記者賴正琳／綜合報導
「遇見『梅』好 ～新住民的美麗新世界」研習活動，從2日起到30日連續5個星期假日舉辦全天性的課程及參訪，16日的課程是新住民家庭議題「與長輩相處之道」、三代同堂梅子壽司製作及梅子鳳梨酥教學，吸引約40位國姓鄉新住民學員參加，縣府民政處長林琦瑜代表許淑華到場關心，並與新住民姊妹一起實地學習手作梅子壽司，在指導老師羅賜美深入淺出的教導與示範下，學員們很快入手學到絕竅，有不少新住民學員由公公婆婆或先生及小孩陪同，體驗學習過程更是輕鬆逗趣。
林處長指出，許淑華縣長的《南投新住民政策─南投新家鄉》政見，包括「新住民單一服務窗口」、「新住民家庭服務中心」、「新住民社區服務據點」三大政策，正由縣府團隊逐一落實中，許縣長非常關心重視新住民姊妹的適應及個人家庭成長需求，這次在國姓鄉舉辦的研習，設計了認識台灣在地傳統文化、與長輩相處之道、台灣現代女性定位、經營家庭良方及兒童婦女自我保護等課程，還結合梅子披薩、蘋果梅醋、特調梅子飲品、梅子壽司、梅子創意水果派、梅子鳳梨酥等等的料理教學內容豐富，未來民政處將會落實許縣長的理念，將類似的研習活動擴大到其它鄉鎮市辦理。
來自越南的新住民吳惠儀說，參加研習學到很多，從實用的梅子料理到如何與公婆相處，收穫滿滿，而且還能認識許多新住民朋友及家庭擴大人際交流網絡，對遠離家鄉的她們融入台灣這個美麗新世界真得很有幫助。