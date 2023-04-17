口罩解禁你敢脫嗎？直擊公車、捷運站 9成民眾仍「戴緊緊」
口罩解禁了！今（17）日起，民眾搭乘大眾運輸，由強制佩戴口罩全面改為「建議佩戴」，公車、捷運、高鐵，就算沒戴口罩也能搭車，不會被站務人員勸阻、禁止進站。不過實際觀察通勤尖峰時段和離峰時間，可以發現九成民眾仍選擇繼續佩戴，原因不外乎是「習慣了」、「密閉空間戴著也好」、「大家都沒脫，自己脫感覺怪怪的。」針對疫情，多數民眾認為不太擔心，回歸正常生活需要逐步重新適應。
記者張志浩/綜合報導
今日口罩大解禁，《NOWnews今日新聞》上午實際前往幾個北捷運站直擊，發現只要進入月台和車廂，幾乎超過九成民眾都仍會佩戴口罩，目前為大學研究生的郭小姐表示，「其實戴口罩就是習慣，雖然口罩解禁的政策開始，但在室內戴上口罩應該還是大家的直覺動作」，郭小姐提及，近期天氣炎熱，自己如果到室外其實都會脫下口罩，但捷運、公車等大眾運輸，短期要叫她適應不戴口罩乘坐，難度相當高。
上班族、從事業務工作的黃先生則提及，「不太會管週遭人怎麼做，政策都上路了，我是能不戴就不戴，很不喜歡口罩的悶熱感，現在不戴口罩應該也不會有太多人用異樣眼光看你，像我現在沒戴，也沒人會刻意遠離我」，黃先生認為，口罩解禁上路但民眾仍可以自行選擇自己是否跟進，只要不影響別人即可。
針對口罩解封，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰提及，在輕症免隔離的情況下，不戴口罩在社區活動，仍有一定的確診機率，更不用說在大眾運輸工具內部，他提醒，雖然口罩解封是邁向正常生活的必經之路，但疫情在台灣仍未結束，本身具有慢性病或心肺疾病的民眾，確診轉重症仍有可能，建議民眾評估好自身健康狀態，選擇對自己最有利的方式才是上策。
提醒民眾，口罩解禁今日起僅放寬公共運輸，「醫療照護機構」和「救護車」等兩大場域仍必須全程戴口罩。若民眾在醫療照護機構與救護車刻意、惡意違反規定未佩戴口罩，且不聽勸導，將依《傳染病防治法》第70條，處以新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，且未改善將按次處罰。