夏寶龍登堂會港議員　專家：北京行使全面管治權

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立法會主席梁君彥會後表示，有80多名議員出席交流，會上未提及基本法23條立法議題。
梁群彥說：「今次是歷史性有中央領導人在立法會會議廳與議員交流。」並形容如果沒有港區國安法和「愛國者治港」，任何特首也不敢作此安排。
報導引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，立法會是香港特區管治架構其中一部分，夏寶龍這次是代表北京行使全面管治權，並表達北京對議員的期盼。
對於北京官員監督香港立法會是否會削弱制衡力量一事，劉兆佳認為，北京不會希望香港立法會成為「橡皮圖章」，否則不利「愛國者治港」制度建立威信，也不利政府改善施政及吸引人才進入議會。
他說，北京在新形勢下將對立法會有更高要求，包括與行政機關良性互動、互相制衡及配合。
昨天交流會採閉門舉行，梁君彥指夏寶龍滿意本屆香港立法會的表現；其他議員則轉述，夏寶龍期望立法會議員自覺維護政府管治威信，善於團結各方，並強調議員不論黨派均屬「愛國者」團隊，更表示他了解每名議員的發言內容和出席會議情況。
此外，據轉述，夏寶龍指議會可有不同意見，但不是反對就代表民主；社會需注意表達意見的方式，不能「無法無天」，盼立法會議員推動社會良性互動。
報導表示，共有6名立法會議員在昨天的會上發言，包括新民黨葉劉淑儀、民建聯李慧瓊、工聯會黃國、經民聯盧偉國、商界廖長江以及實政圓桌田北辰。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1120417