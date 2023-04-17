當汽車成為凶器　無槍的中國社會並非真太平

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看了這些消息，包括中國百姓在內的許多人不禁要問，這是怎麼了嗎？
事實上，在中國，開車撞人和尋短並不是什麼新聞。特別是開車撞人，與他國相較，已成為相對頻發的戕害他人模式。但為什麼這幾個月、特別是這個月趨於頻繁，甚至出現「相約赴死」的悲劇呢？
動態清零下，近幾年、特別是去年以來中國經濟的明顯衰退，是導致類似事件頻繁發生的首要、但非唯一的因素。讀者不妨看看製造業及務工大省廣東的景況，特別是深圳、廣州的就業市場，就能看出梗概。這兩座一線城市，一向是農村務工者就業的首選。
但看看各大人力仲介的門店，還有工廠招工的街頭，今年以來僧多粥少。許多務工者眼看疫情結束，紛紛從老家湧向熟悉的城市。然而，許多工廠不是開出人民幣10餘元甚至個位數的低薪，就是只要「90後」的勞工，不少人久尋工作不著，露宿街頭。
你一定會問，生計無著的基層職工，哪來的錢買車？何況撞人？但經濟衰退下，除了基層職工受衝擊，眾多有車的中高階主管也難以倖免。況且，在中國先前的經濟榮景下，透支信用買車的職工，大有人在。
但光是生計問題，不至於讓人絕望。中國舉目所見多是過濾後的正能量消息，而實際存在的落差、人們因此產生的焦慮、分配不均的剝奪感等，卻長期沒有排解管道，有的只是和諧與維穩。在無處宣洩排解下，這群被遺忘的人，生計無著的失望呈倍數放大，進而絕望。
眼下，長期的精神緊繃，已經壓得許多中國民眾喘不過氣，整個人就像繃到極限的橡皮筋。若碰上週轉不靈、領導責罵、家庭失和、事業課業不順等負能量事件，一拉就斷。
於是，在民間槍枝幾乎絕跡、刀具也被管制的中國，汽車成了這些絕望者順手的凶器。美國人有槍，中國人有車。沒車又沒膽的，只好選擇尋短，甚至相約尋短。
民間不安情緒，就像煮開水的蒸氣，需要排解。但和他國不同的是，中國官方總想呈現給百姓一片歲月靜好，所以得壓住壺蓋維穩。但是一個無從洩壓的社會，壺裡的棧道和馬路，恐將成為令人揪心的不歸路。（編輯：周慧盈）1120417