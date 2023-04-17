內幕／藍基層促徵召總統人選！加速整合挺郭、挺侯派成「大哉問」

台中版芯費大戰將開打？老將沈智慧：我相信初選是公平的

▲沈佑蓮表示內舉不避親，姐姐沈智慧的戰鬥力、問政實力都能承擔大任。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.17）
▲沈佑蓮表示內舉不避親，姐姐沈智慧的戰鬥力、問政實力都能承擔大任。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.17）

記者顏幸如／台中報導

曾任7屆立委的國民黨中常委沈智慧，今辦理台中市第5選區立委黨內登記。由於3天前沈智慧的市議員妹妹沈佑蓮才簽署不參選協議，外界原以為國民黨可望由年輕世代的市議員黃健豪，挑戰市長盧秀燕本命區，不料出現大翻轉。沈智慧表示，地方從沒人徵詢她要不要選，對於外界形容為台中版的「芯費之爭」，她回答「我姓沈、他姓費，我們情況不同」。

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▲沈智慧登記後與大批支持者合照，展現基層實力。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.17）
▲沈智慧登記後與大批支持者合照，展現基層實力。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.17）
沈智慧自1990年起，連續擔任6屆立委。5年前盧秀燕當選市長，她在立委補選獲勝，但不到一年就敗給民進黨新人莊競程。34歲的市議員黃健豪在此區經營多時，但地方評估沈佑蓮實力更強，3天前黨內協議，沈佑蓮宣佈不選、讓賢年輕人，不料沈智慧昨天預告，今天將進行黨內登記。

沈智慧今（17日）在鄉親簇擁下，到市黨部辦理登記，但臨時找不到畢業證書等資料，必須2日內補件。她透露日前有一貫道鄉親被抓，她到中國救援時，得知妹妹簽署不參選協議，臨時決定提早回台灣登記。她表示自己身為國民黨中常委，地方從來沒人徵詢過她要不要選？只問過沈佑蓮。自己也告訴妹妹，若她願意參選，自己願意當妹妹的助理，一起為兩岸和平努力。

▲沈智慧由妹妹沈佑蓮陪同辦理登記。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.17）
▲沈智慧由妹妹沈佑蓮陪同辦理登記。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.17）
沈佑蓮則說，若沒姐姐提攜，自己不會進議會。之前在民眾期待之下考慮參選，但自認個性不適合立法院生態，因此內舉不避親，沈智慧的戰鬥力、問政實力都能承擔重責大任，她支持姐姐責無旁貸。

對於黃健豪也要參選，沈智慧說「很好哇！國民黨有很多人願意出來參選、讓人民做選擇是好事」。她相信初選是公平的，所有願意奉獻一己之力者，都可以提出理想抱負與政見。

65歲的沈智慧對上34歲的黃健豪，被外界形容為「台中版芯費之戰」，沈智慧回答媒體詢問時，微笑表示「我姓沈、他姓費，不一樣，我們有不同的情況」。

▲黃健豪經常跟著市長盧秀燕一起露面，爭取曝光度。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.17）
▲黃健豪經常跟著市長盧秀燕一起露面，爭取曝光度。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.17）
得知沈智慧要登記，黃健豪昨天一度打退堂鼓。今天他坦承長期的協調機制前功盡棄，第一時間有點感到心灰意冷，但經過一個晚上思考，還是會堅定參選到底。他表示不認為國民黨在盧秀燕的本命區有優勢，因為「每次選舉，選民都會有不同想法」，目前的社會希望年輕人多些歷練，也希望老幹新枝世代交替，自己會繼續努力，也希望黨多給機會。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，接下來會遵循黨內機制，對於參選超過一人的選區先行協調，協調不成再初選。台中市長盧秀燕則表示，上班時間不談選舉。

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