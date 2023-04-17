台中版芯費大戰將開打？老將沈智慧：我相信初選是公平的

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沈智慧今（17日）在鄉親簇擁下，到市黨部辦理登記，但臨時找不到畢業證書等資料，必須2日內補件。她透露日前有一貫道鄉親被抓，她到中國救援時，得知妹妹簽署不參選協議，臨時決定提早回台灣登記。她表示自己身為國民黨中常委，地方從來沒人徵詢過她要不要選？只問過沈佑蓮。自己也告訴妹妹，若她願意參選，自己願意當妹妹的助理，一起為兩岸和平努力。
沈佑蓮則說，若沒姐姐提攜，自己不會進議會。之前在民眾期待之下考慮參選，但自認個性不適合立法院生態，因此內舉不避親，沈智慧的戰鬥力、問政實力都能承擔重責大任，她支持姐姐責無旁貸。
對於黃健豪也要參選，沈智慧說「很好哇！國民黨有很多人願意出來參選、讓人民做選擇是好事」。她相信初選是公平的，所有願意奉獻一己之力者，都可以提出理想抱負與政見。
65歲的沈智慧對上34歲的黃健豪，被外界形容為「台中版芯費之戰」，沈智慧回答媒體詢問時，微笑表示「我姓沈、他姓費，不一樣，我們有不同的情況」。
得知沈智慧要登記，黃健豪昨天一度打退堂鼓。今天他坦承長期的協調機制前功盡棄，第一時間有點感到心灰意冷，但經過一個晚上思考，還是會堅定參選到底。他表示不認為國民黨在盧秀燕的本命區有優勢，因為「每次選舉，選民都會有不同想法」，目前的社會希望年輕人多些歷練，也希望老幹新枝世代交替，自己會繼續努力，也希望黨多給機會。
國民黨台中市黨部主委顏文正表示，接下來會遵循黨內機制，對於參選超過一人的選區先行協調，協調不成再初選。台中市長盧秀燕則表示，上班時間不談選舉。