反向討糧？中國財務陷困境　多家銀行員工被迫繳回共上億元薪水

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而中國監管機構也在2023年披露，山西5家城商行合併重組期間，對61名高管和關鍵崗位人員追索扣回績效薪酬3359萬元。
所謂的「績效薪酬追索扣回」，是指扣回「違規發放」的績效薪酬，以及對出現違規違紀、履職不力等情形的員工進行問責，扣回其相應的績效薪酬。2021年，中共銀保監會辦公廳下發《關於建立完善銀行保險機構績效薪酬追索扣回機制的指導意見》，要求銀行業、保險業建立相關制度。
截至目前，95%以上機構已制定並實施績效薪酬延期支付和追索扣回制度。特別是在一些高風險機構，相關制度為追究違規高管責任、挽回資產損失發揮重要作用。
資料顯示，中國金融機構中，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、興業銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、渤海銀行等多家上市銀行，都在2022年財報披露績效獎金追索制度和實施細節。
除了金融監管機構，中國財政部在2022年8月發布《關於進一步加強國有金融企業財務管理的通知》，再度要求金融機構應制定績效獎金追索制度，且適用於離職和退休人員。
另外，限薪令也讓許多中國的銀行高管薪水被砍。根據Wind數據顯示，2022年共有4家股份制銀行管理層薪資總額減幅高於30%。多家股份制銀行高管年薪也從2021年高於400萬人民幣，腰斬至2022年200萬人民幣以下。
近年來，中國銀行業、證券行業屢傳大幅降薪的消息，由於該行業被視為中國「最賺錢行業」，外界認為，降低薪酬顯示出中國經濟衰退。
在此之前，中國多個省份傳出消息，顯示大批公務員和教師被追回早年發放的部分獎金和績效，連經濟相對發達的廣東、上海也不例外。