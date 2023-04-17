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反向討糧？中國財務陷困境　多家銀行員工被迫繳回共上億元薪水

▲中國多家銀行向員工追回績效獎金。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國多家銀行向員工追回績效獎金。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在歷經三年新冠肺炎疫情後，過去實施嚴格清零政策的中國近來頻頻傳出經濟危機，不僅青年失業率居高不下，大砍醫療補貼後引起「白髮革命」。近來多家城市商業銀行高級主管被要求退薪後，又傳出中國銀行開始向自家員工討回績效獎金，2022年時，光是僅僅幾家銀行，扣回的績效總額就超過一億元人民幣。

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綜合中媒報導，中國招商銀行日前首次披露，2022年全年度2876名員工被扣回績效薪酬總金額達5824萬人民幣，平均每人退回2.03萬元。此外，渤海銀行則追索扣回370人績效薪酬，共計1760萬元。中信銀行也在2022年年報中披露，公司監事會提名委員會在報告期內，聽取績效薪酬追索扣回管理辦法的匯報。

而中國監管機構也在2023年披露，山西5家城商行合併重組期間，對61名高管和關鍵崗位人員追索扣回績效薪酬3359萬元。

所謂的「績效薪酬追索扣回」，是指扣回「違規發放」的績效薪酬，以及對出現違規違紀、履職不力等情形的員工進行問責，扣回其相應的績效薪酬。2021年，中共銀保監會辦公廳下發《關於建立完善銀行保險機構績效薪酬追索扣回機制的指導意見》，要求銀行業、保險業建立相關制度。

截至目前，95%以上機構已制定並實施績效薪酬延期支付和追索扣回制度。特別是在一些高風險機構，相關制度為追究違規高管責任、挽回資產損失發揮重要作用。

資料顯示，中國金融機構中，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、興業銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、渤海銀行等多家上市銀行，都在2022年財報披露績效獎金追索制度和實施細節。

除了金融監管機構，中國財政部在2022年8月發布《關於進一步加強國有金融企業財務管理的通知》，再度要求金融機構應制定績效獎金追索制度，且適用於離職和退休人員。

另外，限薪令也讓許多中國的銀行高管薪水被砍。根據Wind數據顯示，2022年共有4家股份制銀行管理層薪資總額減幅高於30%。多家股份制銀行高管年薪也從2021年高於400萬人民幣，腰斬至2022年200萬人民幣以下。

近年來，中國銀行業、證券行業屢傳大幅降薪的消息，由於該行業被視為中國「最賺錢行業」，外界認為，降低薪酬顯示出中國經濟衰退。

在此之前，中國多個省份傳出消息，顯示大批公務員和教師被追回早年發放的部分獎金和績效，連經濟相對發達的廣東、上海也不例外。

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