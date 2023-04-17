接見國際展能節職業技能競賽代表團 蔡英文允諾培養多樣化人才
總統蔡英文今（17）日上午接見「第10屆國際展能節職業技能競賽代表團」，肯定並感謝國手們的努力，為台灣贏得世界排名第3的佳績；她並表示，政府會持續培養更多樣化的人才，讓具有專業技能的人才成為國家經濟和社會建設的重要力量，也期待大家以專業技術貢獻社會、實踐自我，並將台灣的技能經驗分享給全世界。
記者黃宣尹／台北報導
蔡英文今日接見「第10屆國際展能節職業技能競賽代表團」，她致詞時首先歡迎代表團成員到總統府。第10屆的國際展能節職業技能競賽因為疫情的關係推延了2年才舉行，這一次國手們為台灣帶回了8金、9銀、3銅的佳績，在世界排名第3，獲獎數更超越上屆，她恭喜國手並感謝大家的努力。
蔡英文提到，今天現場還有參與培訓的裁判長、指導老師及翻譯團隊人員，大家的付出也功不可沒，因為有各位，才能讓國手練就精湛的技能，在國際競賽場上脫穎而出。為了迎接每4年舉辦一次的國際展能節職業技能競賽，從政府到民間都卯足全力投入資源和人力。
蔡英文進一步說明，勞動部為國手量身打造培訓計畫，並且修訂辦法，除了提高獲獎獎金，也提高了培訓團隊的獎金，就是希望大家代表國家出國比賽時沒有後顧之憂。
蔡英文承諾，政府會持續透過技職教育、職業訓練以及技能檢定和競賽，培養更多樣化的人才，提升台灣的國際競爭力，讓具有專業技能的人才成為國家經濟和社會建設的重要力量。
蔡英文說，在座的國手都是各職類的佼佼者，期待大家以專業技術貢獻社會，實踐自我，並將台灣的技能經驗分享給全世界。
代表團一行由展能協會理事長劉慰慈率領、勞動部長許銘春陪同赴總統府與蔡英文會面，總統府秘書長林佳龍也在座。