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中國未開放赴澳洲團客　當地旅遊業等不到遊客潮

▲中國今年1月大幅鬆綁防疫限制開放出遊，但澳洲卻不在中國核准的團體旅遊簽證名單內。圖為雪梨歌劇院周邊景色。（圖取自Pixabay圖庫）
▲中國今年1月大幅鬆綁防疫限制開放出遊，但澳洲卻不在中國核准的團體旅遊簽證名單內。圖為雪梨歌劇院周邊景色。（圖取自Pixabay圖庫）

中央社

（中央社雪梨17日綜合外電報導）中國今年1月大幅鬆綁防疫限制開放出遊，但澳洲卻不在中國核准的團體旅遊簽證名單內，這讓澳洲旅遊業期待的疫後中國遊客潮只是涓涓細流。

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路透社報導，今年1月底一名從事電商營銷的任小姐原本想組團帶十多名員工赴澳洲旅遊，卻發現澳洲不在核准的團體旅遊簽證目的地名單內，只好改去紐西蘭。

中國未開放赴澳洲團體旅遊，形同暫停20多年來與澳洲的旅遊計畫；在2020年初COVID-19疫情爆發前，中國團客一直是澳洲300億美元國際觀光產值的最大金主。

任小姐說：「就是覺得沒法去澳洲看粉紅湖有點可惜了。」

旅遊是澳洲第4大出口產業，歷經3年的努力和期待後仍暫時等不到中國團客湧現。除前述的簽證規定外，相對較高的旅遊成本、缺乏航班和說中文的導遊等都是阻礙澳洲迎回中國觀光客的障礙。

澳洲政府數據顯示，中國重新開放邊境後第一個完整月份的今年2月，只有4萬430名中國短期旅客赴澳洲，與當年創下新紀錄的2019年2月相比僅為1/5，澳洲的中國旅客人數遠不如紐西蘭、英、美旅客。

根據航空分析公司睿思譽（Cirium）數據，2月份從中國飛往澳洲的運能也僅為疫情前的1/5，原因是飆升的燃油成本提高票價與需求減弱。

中國沒說何以仍未放行赴澳洲團體旅簽，但旅遊業者表示與地緣政治緊張脫不了關係。雙方貿易上的爭議及西方與中國間對立日益嚴重的安全論述，導致澳洲與中國關係處於谷底。

總部位於德國的諮詢機構「中國出境旅遊研究所」（COTRI）指出，中國目前出境總人數已達疫情流行前2/3的水平。

澳洲旅遊局」（Tourism Australia）暫不願置評。

英格蘭紐卡索大學商學院（University of Newcastle business school）講師史托克（Paul Stolk）說，中國遊客經常選擇家庭成員出國留學地點作為旅遊地。中國一直到2019年都是澳洲最大的留學生來源國，但澳洲2021年重新開放邊境後，前往澳洲留學者已由其他國籍的學生填補。

旅遊業人士指出，澳洲旅遊業也受限於外語導遊與大客車司機等必要人員不足，原因是疫情導致經濟低迷以及因低失業率導致勞工紛紛轉行。

澳洲旅遊出口委員會（Australian Tourism Export Council）常務董事謝里（Peter Shelley）說：「我們失去很多了解這行的優秀員工。」

「我們聽說（中國民眾）歷經長期無法出國後，都迫不及待地想出去旅行，澳洲也一直是人們嚮往的地方，偏偏我們的服務量能下降了。」

一些在澳洲的中國自由行旅客表示，他們來澳洲是因為在當地有親戚安排住宿與旅遊，讓他們可以省除一些語言障礙和其他問題。

中國文化和旅遊部3月上旬公布第2批恢復出境團隊旅遊國家名單，共有越南、法國、義大利等40個國家地區，但不含日、韓、澳洲與台灣。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120417

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