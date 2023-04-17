中國未開放赴澳洲團客　當地旅遊業等不到遊客潮

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中國未開放赴澳洲團體旅遊，形同暫停20多年來與澳洲的旅遊計畫；在2020年初COVID-19疫情爆發前，中國團客一直是澳洲300億美元國際觀光產值的最大金主。
任小姐說：「就是覺得沒法去澳洲看粉紅湖有點可惜了。」
旅遊是澳洲第4大出口產業，歷經3年的努力和期待後仍暫時等不到中國團客湧現。除前述的簽證規定外，相對較高的旅遊成本、缺乏航班和說中文的導遊等都是阻礙澳洲迎回中國觀光客的障礙。
澳洲政府數據顯示，中國重新開放邊境後第一個完整月份的今年2月，只有4萬430名中國短期旅客赴澳洲，與當年創下新紀錄的2019年2月相比僅為1/5，澳洲的中國旅客人數遠不如紐西蘭、英、美旅客。
根據航空分析公司睿思譽（Cirium）數據，2月份從中國飛往澳洲的運能也僅為疫情前的1/5，原因是飆升的燃油成本提高票價與需求減弱。
中國沒說何以仍未放行赴澳洲團體旅簽，但旅遊業者表示與地緣政治緊張脫不了關係。雙方貿易上的爭議及西方與中國間對立日益嚴重的安全論述，導致澳洲與中國關係處於谷底。
總部位於德國的諮詢機構「中國出境旅遊研究所」（COTRI）指出，中國目前出境總人數已達疫情流行前2/3的水平。
澳洲旅遊局」（Tourism Australia）暫不願置評。
英格蘭紐卡索大學商學院（University of Newcastle business school）講師史托克（Paul Stolk）說，中國遊客經常選擇家庭成員出國留學地點作為旅遊地。中國一直到2019年都是澳洲最大的留學生來源國，但澳洲2021年重新開放邊境後，前往澳洲留學者已由其他國籍的學生填補。
旅遊業人士指出，澳洲旅遊業也受限於外語導遊與大客車司機等必要人員不足，原因是疫情導致經濟低迷以及因低失業率導致勞工紛紛轉行。
澳洲旅遊出口委員會（Australian Tourism Export Council）常務董事謝里（Peter Shelley）說：「我們失去很多了解這行的優秀員工。」
「我們聽說（中國民眾）歷經長期無法出國後，都迫不及待地想出去旅行，澳洲也一直是人們嚮往的地方，偏偏我們的服務量能下降了。」
一些在澳洲的中國自由行旅客表示，他們來澳洲是因為在當地有親戚安排住宿與旅遊，讓他們可以省除一些語言障礙和其他問題。
中國文化和旅遊部3月上旬公布第2批恢復出境團隊旅遊國家名單，共有越南、法國、義大利等40個國家地區，但不含日、韓、澳洲與台灣。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120417