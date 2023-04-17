賈永婕衰捲小三風波！反擊曾格爾：我就挺 曾勸好友隱忍不提告
有「登山女神」封號的曾格爾，因為被指控介入陳姓富商的家庭，遭元配岳啟儒一狀告上法院，更被岳的好友賈永婕、郁方暗指心機重，為贊助破壞他人家庭，她近日展開反擊，在臉書一一駁斥對方指控，更點名賈永婕「我不知道妳為什麼要處處在網路上攻擊我」，希望對方不要再瞎挺岳啟儒，不過，賈永婕也忍不下這口氣，在臉書上反擊曾格爾，「我相信法律會給受害者一個公道！」
記者江芷稜/綜合報導
曾格爾在臉書上極力撇清跟富商有親密行為，並暗指是岳想要簽下她經紀約沒成功，才會刻意陷害，曾父也跳出來暗指陳姓夫妻簡直是仙人跳，此舉惹怒岳啟儒，她近日火大公布曾格爾跟老公的對話截圖，指她們私下串供，撇清到三二行館的親密行為，結果因手機跟iPad連動，所有訊息都被她看得一清二楚，她本來同意庭訊不公開一事，如今見對方死不認錯，下次不再同意。
而被點名的賈永婕意外「公親變事主」，她今（17）日在臉書回應曾格爾，表示力挺好友岳啟儒，「身為一個女人、妻子、三個孩子的母親我願意站出來，我就是挺，我挺的正正當當，光明磊落」。她透露，事情剛發生的時候，曾經非常鄉愿的勸好友不要採取法律行動，「也許讓時間慢慢的來修復傷痛，也許不要知道太多事實就不會這麼痛（我掌嘴）」。
但好友堅持站出來，不願看到其他家庭受害，就算傷痛一定會一直重複的被撕裂，還是要站出來捍衛真理，讓做錯事的人必須受到法律制裁。賈永婕訴說好友崩潰難過的時候，自己陪著她哭，聽著她流淚訴說著一切，聽著小三囂張的嗆「妳又沒有抓姦在床是要告什麼啊？」面對層出不窮、不斷在傷口撒鹽的不實指控，看著好友一邊處理公事、一邊蒐證，這一路的冷靜堅強讓她心疼又佩服，「這是一個痛徹心扉的勇氣！這是一堂告訴女人們要勇敢的面對才能勇敢走下去的一課！」
而郁方曾說贊助過曾格爾數萬元，感覺被詐騙了，曾格爾則嚴詞否認，表示公開戶頭裡沒有她的匯款紀錄，如果有願意全額退款，賈永婕也為好友說話，「請不要打擾郁方，她婆婆剛過世請給她一些空間！」賈永婕這次對好友的義氣相挺，獲得網友支持，美女律師李怡貞附和「真的已經很仁慈了，但是惡意中傷甚至軟土深掘的話，該適時抓頭髮去掄牆總還是必須的」，不過雙方各說各話，究竟真相如何，仍有待法院審理結果出爐。