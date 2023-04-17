此生必去天堂美景！那瑪夏賞螢人次破萬

「那瑪夏賞螢季」截至15日止賞螢人次已突破1.1萬，總計售出1萬1077張賞螢票。高市府原民會主委阿布斯表示，感謝各局處協助原鄉觀光很給力，那瑪夏區復育螢火蟲有成，全台有60幾種螢火蟲，那瑪夏就有15種，是一生中必去的「天堂美景」，為響應賞螢季，特別整理出那瑪夏吃、住、娛樂名單，讓市民朋友上來一趟那瑪夏不只是賞螢，還能體驗在地生活，感受那瑪夏豐富的生態及農產資源。
記者陳美嘉／高雄報導
那瑪夏3月有賞螢季的到來，4至6月水蜜桃盛產，還有龍鬚菜、生薑、愛玉、咖啡、高山茶、箭筍、梅子加工品等豐富的農特產品。另外推薦大人小孩都愛的部落風味餐，如部落小棧、哇尼山海產餐廳；原鄉獨特手工藝，有瑪雅工坊、發拉斯工坊；療癒你身心的小確幸，如深山裡的麵包店、700幸福卜拉谷、萊撒咖啡；還有滿天星斗的露營區，吉巴谷露營區、拉比尼亞露營山莊、發拉斯民宿、貴梅露營區、瑪那休閒露營區等。
高雄市那瑪夏區區長孔賢傑表示，那瑪夏賞螢季推出多種優惠方案，凡一次購足1000張賞螢票券，現金付款即享有9折優惠；想報名「一日遊」、「二日遊」或「賞螢專車」等遊程，可撥打專線08-7389100或是Line等多元報名管道；憑賞螢券票根至都會區21家原民商家消費享有優惠；凡憑張惠妹演唱門票票根來本區賞螢季期間即可領取神秘小禮物；都會區高雄原駁館有限量販售賞螢票券，民眾好方便；國內旅遊團體規劃那瑪夏區參加賞螢季至4月30日，則加碼多補助2000元，即平日補助7000元，假日補助6000元。也呼籲民眾因賞螢無燈光，一定要注意自身安全，才能玩得開開心心。