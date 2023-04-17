國小主任涉霸凌羞辱僅調職　青年協會控新北市府縱容、包庇

新北市青年公共事務協會今（17）日在新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈陪同下，於新北市政府大門口前召開記者會，針對日前發生在中和積穗國小前陳姓總務主任，涉嫌對某課後輔導班女性工作人員飆罵三字經，甚至用性器官等不雅字眼羞辱對方的情事，質疑新北市政府教育局縱容、包庇，要求立即調查，懲戒失職人員。對此，教育局則於記者會後回應，當事人已提告並移送法辦，教育局也立即組專案調查小組追究到底。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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顏蔚慈則是批評，從前消防局長黃德清爆出婚外情、化身恐怖情人，案發後火速切割下台，到今天的積穗國小主任性騷案，顯示市府性平意識低落，毫無積極作為，且職場霸凌可能存在其他校園或局處，要求市府針對性平與職場霸凌案件提出完整調查報告，並研議未來的做法，不要置身事外。
新北市青年公共事務協會理事長蕭任佑表示，性騷擾事件發生已逾2個月，校方並未依照性別工作平等法採取立即有效的糾正及補救措施，也未向教育局、勞工局說明調查結果，涉事主任甚至持續在校園執行職務；而新北市教育局雖然早已知悉性騷擾情事，卻未積極追蹤處置進度，所以提出5點訴求，包含立即召開性平會、併同展開教評會、交代調查期限、懲戒失職人員、徹底調查性騷擾，呼籲新北市政府落實監督與管理責任，徹底根除校園內職場性騷擾，還給被害人公道。
對此新北市教育局則發表回應，說明該案當事人已提告並移送法辦，目前該主任以調離現職、接受調查，教育局專案調查小組秉持勿枉勿縱追究到底，若查證屬實，嚴懲不貸。