特企／「針織女王」潘怡良攜高第家居　跨領域暢談「美」多樣可能

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好奇於不同領域大師們，在當代如何詮釋「美」，並試著以時裝的日常、空間的風格兩個角度，特別邀請潘怡良與張信雄對談，從他們的眼光中，似乎能窺見優雅如何構築，還有時尚為何能讓人深深著迷的理由。
最優雅的設計 經常是由一條直線開始的
潘怡良創立品牌GIOIA PAN迄今將近20年的時間，熱愛針織的她，深刻知道織品自帶的高雅質感，設計向來以簡約、低調，卻又不失奢華質感的風格著稱。品牌名在義大利文中意指「快樂」，而這也是她投入設計的初衷。「我做每件事都是投入且快樂的，這是我的興趣，同時也是工作。」潘怡良分享，熱愛挑戰的她，總任憑想像力遨遊，跨界挑戰，比如這次和高第家居的合作即是。
「我喜歡在創作中是自由的，自由，讓我有很多想法出現。我認為我是快樂的設計師，每次腦袋想做什麼，都能完全在我的作品中表達。」潘怡良初次與高第家居相遇時，腦海中又再次迸發無數新的想像。簡單優雅的曲線、色彩搭配，與GIOIA PAN的核心美學，不謀而合。
提及高第家居的獨特美學，攝影師出身的創辦人張信雄，以其對色彩與空間搭配獨有的敏銳度，屢屢展現驚人的創作。張信雄分享，最初投入傢俱設計產業是透過妻子牽線，而這一遭，也累積了27年的經驗。張信雄感嘆，內心自然是藏不住的熱切，「我發現我超級喜歡這個行業，因為這個領域的色彩、搭配及多元性，是永遠追求不完、永無止境。」
高第家居，其名源於建築界享負盛名，被譽為「上帝的建築師」的安東尼．高第（Antoni Gaudí），著名的聖家堂即是他的創作。提及定名起源，張信雄回憶一次去西班牙看高第的建築作品時，深受感動。
「他有一句話『直線屬於人類，曲線屬於上帝』，我深深被打動。」張信雄提及此靈感來源，這次的感動，成為高第家居創業的濫觴。設計，往往從一個線條開始，時裝是，家居設計亦是，這確實構成了人們生活上的美學細節，這似乎能說明雙方合作，有其深刻的共同點。
這次，臺北時裝週將開幕大秀搬往台南府城，讓時裝設計師與高第家居對話，讓位於台南，深耕家居美學多年的品牌與高級訂製服，有了更多的啟發。話語將盡，兩大領域的設計師，仍交換對生活質感的想像與期待。明年將是台南建城400年，身為高訂傢俱的王者，同時期望來年能引進更多品牌，將源於歐洲的時尚流行元素與精神，能導入台灣。同樣期望能深入探討時尚與美的可能，甫於開幕大秀上發表新作的潘怡良，未來將持續冒險，跨界挑戰多領域，持續為時尚產業激盪出更多新的火花。