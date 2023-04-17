Ozone掛彩開唱！遭批有人氣沒實力 祖安崩潰「膝蓋磨到快見骨」
Ozone於15日、16日在台北流行音樂中心一連兩天舉辦「One And Only」首場大型售票演唱會，在演唱會尾聲釋放壓力哭了，其中哭最慘的祖安感性的說：「一路走來，壓力很大，面對很多不是我們年紀會遇到的，面對很多評論跟質疑，但後來被鼓勵，能夠做的給觀眾，吸取我們不好的地方，想到從小屁孩到現在站上千人舞台，就忍不住哭了。」而他們為了此次開唱，每一個人都傷痕累累。
記者吳雨婕/綜合報導
演唱會結束後，Ozone接受訪問時提到，團員為了準備演唱會都受傷，文廷的手臂因為吊鋼絲有瘀血，彩排練習時，還不小心撞到面板，腹肌也跟著被拉扯，讓他壓力非常大，幸好表演時狀態極佳；祖安則是因為練舞過度，導致韌帶的傷又復發，現在走路還有點痛，演出時還不小時把腳磨破，讓他差點崩潰，「我腳直接軟掉，膝蓋快被磨到看到骨頭。」
煥鈞在練習過程中，因為跳舞強度偏很高，不小心也拉傷腳，走路開始跛腳，本來想要去看醫生，沒想到遇到禮拜天診所都沒開，只能吃止痛藥，也打了一支止痛消炎，聽到祖安說膝蓋被磨破皮，他不甘示弱說：「我腳也有一個皮，也有一塊不見。」至於未來Ozone是否會去到更多場地開唱嗎？唱片公司語帶保留說：「當然希望！」