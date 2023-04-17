驚嘆福爾摩沙之美！葡萄牙訪團拜會賴清德　難忘台灣人價值堅定

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賴清德說，他要藉這個機會，衷心感謝奧利維拉長期以來對台灣支持，以及來訪的議員們對台灣深厚的友誼，也感謝奧利維拉在今年2月時，台灣駐葡萄牙大使館舉辦福爾摩沙俱樂部活動的時候，邀請了29位國會議員參加。
此外，在2021年台鐵太魯閣號發生重大意外的時候，奧利維拉更在國會提案發表哀悼文，傳達對台灣的關心與哀悼之意。這些對台灣的深厚情誼，台灣人民深受感動也非常感謝。
賴清德提到，葡萄牙在1974年「康乃馨革命」之後由軍政權轉為民主國家，幾十年來對民主自由的價值堅定不移。葡萄牙不僅持續深化民主自由人權的工作，對於烏克蘭的支持也不遺餘力，充分展現了捍衛民主的價值，令人欽佩。
賴清德說，台灣的歷史跟葡萄牙相仿，經過人民的努力，走過黑暗的年代，也由專制走向民主。未來台灣非常希望能夠加強與葡萄牙的合作關係，包括經濟與安全等，增進兩國人民福祉，成為民主國家最重要的夥伴。賴清德也祝福訪團此行圓滿成功，對葡萄牙跟台灣兩國的情誼有更進一步的貢獻。
隨後，奧利維拉致詞時則表示，在5個世紀以前，葡萄牙的船艦航海經過台灣的時候，就稱呼台灣為美麗之島、福爾摩沙之島，他和訪團所有成員這次非常高興能來台灣訪問，也要展現對台灣的支持之意。
奧利維拉認為，台灣是民主之島，目前走在世界的前面。葡萄牙跟台灣在距離上雖然非常遙遠，但是彼此的心非常相近，因為兩國都是自由民主之國，愛好和平、追求人權，享有相同的價值及理念，這些價值不會改變，也不能有任何人來改變。
奧利維拉指出，他在與台灣人民的互動中了解到，台灣人民對很多事情的態度，雖然是謙卑、和緩的，但其實是非常堅定地往前走。台灣需要朋友的時候，葡萄牙就在這裡。
訪團成員尚包括葡萄牙國會議員巴絲（Vera Braz）、莫爾拉（João Moura）、卡斯楚（João Azevedo Castro）、柯莉雅（Helga Correia）、帕蒂諾（Norberto Patinho）及萊斯（Carlos Eduardo Reis）等，由外交部次長李淳陪同，一同赴總統府與賴清德見面。