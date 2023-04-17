CBA／季後賽傳出有球隊消極比賽被重罰　姚明：覺得痛心

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中國籃球協會紀律與道德委員會認定兩隊存在消極比賽的情況，嚴重違反體育運動精神。因此依據《中國籃球協會紀律準則和處罰規定》第33條規定並參照《2022-2023 賽季中國男子籃球職業聯賽紀律準則》第81條，作出處罰。內容包括：
一、取消上海久事隊和蘇州肯帝亞隊 2022-2023 賽季比賽名次和2022-2023賽季參賽資格；
二、對上海久事籃球俱樂部和江蘇肯帝亞籃球俱樂部各核減聯賽經費人民幣 5,000,000元；
三、對上海久事隊主教練李春江，自處罰決定作出之日起5年內中止其教練員註冊資格；對蘇州肯帝亞隊主教練李楠，自處罰決定作出之日起3年內，中止其教練員註冊資格；
四、對江蘇肯帝亞籃球俱樂部總經理史琳傑，自處罰決定作出之日起5年內，限制從事與籃球相關的活動。對上海久事籃球俱樂部總經理蔣育生，自處罰決定作出之日起3年內，限制從事與籃球相關的活動。
姚明在受訪時表示，「這是一個沉痛的周末，這兩傢俱樂部都歷史悠久，江蘇隊的歷史可以追溯到聯賽元年，兩隊都誕生過里程碑式的人物，越說到這些，我們越覺得痛心。」
「我們在調查過程中藉助了國家體育總局各司局專業力量，為的就是有非常嚴謹的事實依據，來幫助我們作決定。對於體育比賽來說，最重要的是信譽，甚至不是能力。」姚明總結說，「我們的教訓是深刻的，需要通過這起事件，來改變一些東西，讓這些已經付出的代價變得有價值。」