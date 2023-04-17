接見生醫產業代表同台王金平　蔡英文允諾整合資源、協助國際布局

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蔡英文說，今天她來之前看過大家的獲獎項目，每一項都很關鍵，也都展現出台灣雄厚的醫療實力。像是這次獲得金獎的台大基因醫學團隊，研發出兒童罕病－AADC缺乏症治療，在去年得到歐盟核准上市。這項成就不僅是全球小小病患的福音，更是台灣生醫製藥產業邁向國際市場的重要里程碑。
蔡英文表示，她也看到其他醫療院所獲的獎項，包括前瞻醫學研發、推動醫院的永續經營，還有廠商投入COVID-19的重症藥品、開發疫苗運送冷鏈，以及把AI技術運用在長照上，讓照護工作從更前端來預防做起。
她說，台灣的醫療研究、生醫產業都有很好的發展潛力。去年衛福部已經公告，放寬「醫療法人投資企業20%的限制」，讓醫療機構的研究成果，能透過商業模式，更快速進入市場來使用，這不僅能提高台灣產品的競爭力，也能讓醫療機構有更多的資源來研發新技術。
接下來，政府還是會持續透過「六大核心戰略產業」政策，把國內的醫療機構、相關產業以及各界的資源加速整合起來，讓大家能發展得更快、更好。
蔡英文感謝「國家生技醫療產業策進會」，過去20多年來持續舉辦這個獎項，讓業界有良性競爭、互相鼓勵、一起進步；生策會也長期扮演政府和業界的溝通橋梁，提供寶貴的建言，協助政府把各項政策制訂得更完善。
最後，蔡英文說，她對台灣的生醫產業很有信心，未來政府會繼續協助大家做國際布局，一起為國人的健康、產業的繁榮，以及世界做出更多的貢獻。
獲獎團隊代表一行由生技醫療科技政策研究中心董事長王金平率領，衛生福利部長薛瑞元陪同赴總統府與蔡英文會面，總統府國策顧問程文俊、秘書長林佳龍也在座。