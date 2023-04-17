特企／2023 必備5款「療癒系」精油！為生活帶來「新植感」呵護

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CUDDLE 呵護擁抱
使身心感到幸福愉快的濃郁花香，可舒緩及放鬆情緒，同時又有著木質調的小清新，讓人擁有受到鼓勵的快樂、幸福滿足感。CUDDLE 呵護擁抱複方精油平衡協調了身心靈，激發內在思緒。呵護您的生活，擁抱您的每一天!
DE-STRESS 舒壓
充滿東方神秘的能量味道讓焦躁不安的人感到平靜與舒緩。 這種協同作用的精油有助於出現壓力情況時帶來解脫感，同時情緒有安撫力量，可幫助精神放鬆，複方精油的結合在一起有助於緩解神經緊張和輕度焦慮。 在壓力時期它是有益的，同時具有輔助入眠效果．
BREATHER 呼吸順暢
清涼有勁感幫助清除和緩解呼吸，清新氣味可幫助提神醒腦、激勵心情，減少疲勞感。 我們所選的每種精油都有其自身的特性和益處， 有助於暫時緩解咳嗽，減少疲勞感，溫和增進健康的防禦能力．
CALM 怡然自得
淡淡香甜的甜橙味道，同時帶有芬芳安撫的甜馬鬱蘭氣味，如同聖母慈愛的手輕撫，很快就能沈沈入睡，可幫助放鬆心情、緩解壓力並改變您的周邊氛圍 ；自古被認為是勇氣與力量的象徵。與樹木的氣魄不同，它帶給內心一種看到自己，並接受自己的力量。不強超出己能負荷之力，在自我生長的範圍內，努力強壯自己，柔和的木質香調，能夠釋放身心的壓力，得到撫慰人心的能量，達到愉悅平靜且怡然自得。
FOCUS 專心致志
濃郁的迷迭香一直被認為可以幫助思考活絡思緒，莎士比亞在哈姆雷特中道「迷迭香是為了幫助回憶，親愛的，請您牢記。」這是一種正能量的補充，除了提振精神外，也幫助集中注意力及對細節有更好的關注度。清爽渾厚的氣味中又帶著圓融性，可以提神醒腦、舒展情緒、減少疲勞感，並舒緩肌膚，很適合在勞累時滴入擴香，幫助放鬆!
法國哲學家盧梭曾說：「嗅覺是承載了記憶和慾望的感官。」氣味是唯一能直接進入大腦情感和記憶中心的物質。大腦中處理氣味、記憶和情感的區域是相互交織的，所以氣味牽動著我們的情緒和想法，也就是嗅覺連接到大腦的方式在每個人感覺中都是獨一無二的。只要找到合適的氣味，就能幫自己打造一個「comfort zone」，而精油就是極佳的媒介，一縷似曾相似的香味就能舒緩內心長久累積的焦躁與煩悶。
BIOLUME CARE為澳洲植萃保養品牌，不只著重於精油與保養品研發銷售，更希望推廣天然精油與植萃保養到重要性，提倡用最簡單的方式，讓天然植物萃取的精華深入肌膚毛孔，由內而外地呵護自己。
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