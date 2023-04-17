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台灣音樂劇「隔壁親家」經典版本重啟巡演

▲音樂時代劇場台灣音樂劇二部曲《隔壁親家》，已經進入第14年演出。（圖／音樂時代劇場提供）
▲音樂時代劇場台灣音樂劇二部曲《隔壁親家》，已經進入第14年演出。（圖／音樂時代劇場提供）

記者陳美嘉／高雄報導

音樂時代劇場台灣音樂劇二部曲《隔壁親家》，已經進入第14年演出，除了疫情中斷3年之外，幾乎不間斷在兩岸受邀演出。今年重返舞台，劇組選擇以「經典版本」，帶給觀眾最原汁原味的台灣音樂劇經典，5月將於台北、高雄巡演。

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對許多觀眾來說，澎恰恰、許效舜已經成為《隔壁親家》石龍伯、粗皮雄的代言形象，隨著年齡與體能限制，許多觀眾關切不知是否這次是兩人最後一次搭擋演出了？對此許效舜表示，「未來我還有許多事情想做，所以很有可能是最後一次。」澎恰恰則認為，未來的事情還很難說，先保留伏筆。是否能繼續再創傳奇高峰，就看命運的安排了。

▲對許多觀眾來說，澎恰恰、許效舜已經成為《隔壁親家》石龍伯、粗皮雄的代言形象。（圖／音樂時代劇場提供）
▲對許多觀眾來說，澎恰恰、許效舜已經成為《隔壁親家》石龍伯、粗皮雄的代言形象。（圖／音樂時代劇場提供）
這次新加入劇組的歌手方宥心，是澎舜從小看著長大，她接受訪問時感性說道，「《隔壁親家》演了這麼久，對觀眾來說幾乎和兩位國寶演員劃上等號，但我覺得身為一位表演者，最大的肯定莫過於在舞台上得到掌聲，這次和大前輩澎舜同台飆戲，感覺就像上表演課一樣緊張和興奮。」

音樂時代藝術總監楊忠衡表示：「十四年前，我和天豪立志創作台灣背景的原創音樂劇，但我是客家人、冉天豪是外省背景，這本來是我們的弱點，但也因此我們在創作上不受台語歌曲既有的格式限制，所以才打造出既熟悉、又創新的音樂劇新風格，也引領了後來本土音樂劇創作的潮流。」《隔壁親家》5/19-21 台北國家戲劇院，5/27-28 高雄衛武營演出。

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