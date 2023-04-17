42歲台男遊日搭「豪斯登堡」觀光船墜河 送醫搶救5天仍不治身亡
日本知名主題遊樂園「豪斯登堡」（ハウステンボス）日前傳出遊客墜河意外，一名42歲台灣男性遊客晚間搭乘園內運河觀光船時意外落水，被救上岸時已無生命跡象，送醫搶救雖一度恢復心跳，情況仍然危急，經過5日治療於今（17）日宣告不治身亡。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日本《共同社》、《長崎放送》等日媒報導，位於長崎縣佐世保市的豪斯登堡12日傳出一名男子在搭乘園內運河的觀光船時不慎落水，據了解他當時搭乘的是當天晚間最後一班觀光船，該男子沒有旅行團同伴同行，獨自一人坐在後方甲板座位，於晚間8時50分左右墜河。儘管事發時船上仍有另外7名遊客及工作人員，但沒人看見他墜河，死跌落的原因還得進一步調查。
據該船班的船長說法，當時他聽到「撲通」聲響後連忙停船查看，發現男子落水後緊急通報園方請來數名工作人員協助搜救。警消趕到現場時，男子已失去意識、沒有呼吸心跳，送到醫院救治後一度恢復心跳，但搶救5天後仍無法脫離險境，於17日上午6時20分宣告身亡。
長崎縣警證實，該男子是42歲台灣男性遊客，獨自參加旅行團，11日抵達日本，隨旅遊團一起進入園區，但身上只帶了手機，並獨自搭乘觀光船，原定12日晚上入住豪斯登堡附近的飯店。
這起意外也導致豪斯登堡遊樂園於13日起暫停開放，預計18日恢復營運。為了避免意外再度發生，園方將要求坐在後甲板的遊客穿上救生衣，同時也將在船尾4個座位裝設監視器。過去豪斯登堡僅要求乘客搭船過程應保持坐姿、不得站立，並未強制要求穿救生衣。
豪斯登堡的觀光船全長14.6公尺、寬4公尺，最多乘坐51人，以每小時5至6公里的速度慢速繞行運河。這是1992年豪斯登堡開幕後，第一次有乘客搭船身亡。