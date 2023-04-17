鳳棲梧桐「統創翼」　綻放新東方建築光芒

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在提出數十個方案之後，敲定以「多寶閣」為核心概念，猶如一位帝王的藏寶閣，還展現出龍形氣勢，外觀也有龍麟感，因而定名為「龍騰」，完工後在國內外獲獎無數，極受矚目。
這次在空總園區第一排的基地，開發團隊希望能與「龍騰」呼應，彷彿龍鳳和鳴，所以就選定「鳳凰」為設計主題，企圖創造另一座經典建築。
李天鐸表示，造型具有時代性，好的建築要能具備經典的代表性，位在空總園區第一排的新作品就展現了建築的新東方主義，他說明：「我們身為東方人，要做出自己的東西，雖然大家都愛LV與愛馬仕，但有機會就該以我們擅長的事情，做出一樣能讓全世界喜愛的東西，不只是模仿西方元素，而是以東方文化的角度來做這件事情。」
這棟建築透過折角造型表現動態感，當人由基座往上看時，建築立面與側面的弧線也會有律動感，並以簡潔的曲線與立面建構整體感，同時展現柔美姿態。
「以現代設計手法，表達出古典美感，我很滿意！」李天鐸對新作品散發的建築語彙，發自內心肯定。對於高樓層的飛簷設計，他特別說明可以帶來視覺上的修正，不只讓建築有了飄揚感，也讓陽光能照進來。面對空總園區的開闊視野優勢，設計上必然努力將窗戶全打開，而且採取低檯度的落地窗，但為了維持心理安全感，精心設計了陽台的遮陽板及雨遮，產生有如東方建築的簷廊空間。
「與需要很多陽光的北歐建築不同，我們生活在亞熱帶與熱帶，不需要過多的陽光，但是需要陽光帶來的變化，當這個空間做成曲線，有了新的趣味，產生的光影會讓室內有不同的韻味，即使身在高樓，也能享有過去在一樓空間能享受的趣味。」為了達成這個目標，李天鐸說服開發團隊投入兩倍預算，從建築外觀到陽台空間全部細細雕琢。
他運用光的投影，呈現東方屋簷的感覺，配合木格柵質感的建材，描繪出細部空間表情，期待透過設計上的努力，呈現出東方文化意象。「未來的城市發展，必然繼續往高空發展，每棟建築面向天空的部分，就是人們呼吸與休憩的最後樂土。」李天鐸非常重視頂層空間，這次的新作品屋頂花園以完全的綠與自然連結，呼應大屯山與基隆河景觀。
考量到視野上還可以對應101高樓群，頂樓在貼近電梯處，規劃了具備商業社交的空間，特別是夜幕降臨後，人們在此聚會與活動時，視野效果上，彷彿這處空間可以連結信義計畫區高樓層的燈火，創造一種宛如跳島般的頂層空間體驗，非常特別。
設計過程中，讓李天鐸驚喜的是開發商團隊主動提出「鳳棲梧桐」構想，即使台灣本土沒有梧桐樹種，但是巴黎與上海有，未來建築一樓會挑選適當梧桐樹進行種植，在四季變化裡添上美麗的自然色彩。
回顧多年來「龍騰」與「統創翼」兩度與統創建設合作歷程，李天鐸觀察到這家公司的領導者熱愛建築，這兩棟建築基地從當年的愛情浪漫禮物，衍生為影響城市長遠景觀的事業，過程無比奇妙、成果十分可觀。
談到與統創建設領導者的交流過程時，李天鐸覺得彼此互動溝通非常順暢，他提出的意見，對方都會認真聆聽與思考，所以他早就把這家建設公司老闆當成老朋友，「該說什麼就說什麼，然後在設計上加倍努力達成！」
位在空總園區第一排的作品，展現宛若鳳凰展翼的文化意象，更讓建築新東方主義綻放光芒，就是他努力超過十年的設計成果，以最擅長的東方文化元素，做出能讓全世界喜愛的建築，勢必全球矚目。