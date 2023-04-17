促盡快徵召侯友宜 鄭麗文諷朱立倫：讓選情不利還被做文章
國民黨2024總統人選遲遲未明，國民黨立委鄭麗文喊話應盡速徵召呼聲最高的新北市長侯友宜，卻遭國民黨主席朱立倫冷回，少做一些內鬥或製造紛擾的事。對此，鄭麗文今（17）日受訪再表示，盡快徵召侯是黨員的心聲，他還諷刺，「我沒有像黨主席那樣的智慧，不但讓選情不利，還讓外界做文章，黨主席這麼聰明，不要讓外界有這些機會才對。」
記者翁子竣／台北報導
國民黨中央至今仍未徵召侯友宜參選，引發基層焦慮。鄭麗文日前公開喊話盡速徵召侯友宜，並稱整合黨內外應由總統候選人來做。不過，朱立倫昨受訪則表示，過程都是努力團結、爭取更多朋友，避免製造任何敵人，希望大家同心協力，多做一些對團結有利的事，少做一些內鬥或製造紛擾的事，此時能團結任何朋友都是好事。
鄭麗文今受訪再回應，盡快徵召侯友宜是黨員心聲，時間已到4月中，國民黨確定採行徵召制度已有好一段時間，黨內盼簡化徵召提名程序不用初選，而侯友宜現在就是最強母雞，黨內態勢已經很明確，「所以還在等什麼？不要再蹉跎了。」
鄭麗文說，侯友宜一枝獨秀已非他莫屬，早一步確立只會有助於團結，反之越是懸而不決，只會徒增很多不必要的揣測，讓大家已國民黨暗藏玄機，這才是不團結的來源。他認為，大家應進入戰鬥位置、槍口一致對外，但沒有完成提名要怎麼作戰？候選人確定才能整合對話，否則大家只會焦慮不已，並對選情造成傷害。
至於侯友宜、郭台銘2選1局面，是否認為朱立倫機關算盡？鄭麗文自嘲，他沒有朱立倫那樣的智慧，不但讓選情不利，也讓外界做文章。他強調，朱這麼聰明，不要讓外界有這些機會才對。