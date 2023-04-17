小黃漲價15元免驚　叫車選對信用卡支付起跳現折30元

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在這波萬物皆漲的態勢下，若能善加把握發卡行推出的利民優惠，就能加減省下幾頓便當錢，對民眾來說也算不無小補。以搭程計程車來說，兆豐銀行與「大都會178叫車APP」合作，首次註冊就可獲得30元乘車抵用券20張，不限車資金額都能折抵一張，若綁卡加值100元，還可再獲得130元乘車金，首次申辦宇宙明星BT21信用卡，綁定後支付車資又可再拿5張8折券。
也就是說，使用大都會「178叫車」APP搭車，結算車資100元，不僅可以現抵兆豐卡專屬30元乘車券，若以LINE Pay綁宇宙明星BT21信用卡付款，又能獲得5%回饋，等於實際車資只要付66元，相當於66折之多，對常常需要搭乘小黃的民眾來說確實相當划算。
不僅兆豐銀行搭小黃綁定信用卡支付有優惠，像是台新銀行玫瑰Giving卡用在178叫計程車、台灣大車隊、Uber、LINE TAXI、yoxi，設定台新帳戶自動扣繳，享節假日3%刷卡金；第一銀行鈦金商旅卡、雙幣卡用在178叫計程車、台灣大車隊、Uber、LINE TAXI、yoxi，新增一般消費累積滿1000，享3%刷卡金，但需登錄。
此外，還有用中信銀行和泰聯名卡搭yoxi最高12%和泰Points回饋；永豐銀行55688聯名卡搭台灣大車隊，最高10% T points回饋；國泰世華銀行Cube卡搭178叫計程車、台灣大車隊、Uber、LINE TAXI、yoxi，切換「趣旅行」權益，享3%小數點回饋。