南法美食季　高空餐廳品法式鄉村佳餚

春暖花開的季節，飯店業者推出「南法美食季」，嚴選當令鮮蔬與在地食材烹調出具獨特風味的經典美饌。和逸飯店‧高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳以季節限定的「法蘭西春宴」、雙人優惠套餐「雙遊南法」滿足饕客味蕾。還推出好康活動回饋週邊里民。
記者陳美嘉／高雄報導
主廚黃俊儀為呈現南法餐桌上才能品嚐到的美味，復刻經典法式鄉村烹調做法，以台灣在地食材帶給饕客們全新的法式饗宴，選用宜蘭在地豪野鴨製作的「法式油封鴨腿」，加入多種香料長時醃漬及慢火烹調，展現外酥內嫩、入口即化的完美口感；還有法國家常料理「法式紅酒燉雞」；以及兩道風味主餐分別為「香煎鱸魚佐酸豆柳橙醬汁」及「香煎豬里肌佐蘑菇奶油醬汁」。
Cozzi THE Roof餐廳4月17日至6月30日推出季節限定「法蘭西春宴」，以南法傳統佳餚為主軸，任選主菜搭配輕食自助沙拉吧，每位528元起。同步推出雙人優惠套餐「雙遊南法」，精選海陸主餐酒漬櫻桃鴨、勃根地紅酒燉牛肉以及法國經典名菜馬賽魚湯三選二，每組1,980元(原價2,332元)，同樣能享用豐富多樣的自助沙拉吧，搭配270度餐廳挑高視野，飽覽高雄港日夜美景，滿足視覺與味蕾的雙重享受。
下午茶時段則祭出經典法國甜點「法式水果塔冰淇淋」，每客330元搭配一杯飲品。另外為回饋週邊社區，即日起至6月30日，前鎮區8里之居民加入AMAZZING CLUB會員，用餐即享88折美食折扣。