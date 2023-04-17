NBA／Ja Morant受傷　掩蓋了灰熊在G1打得一團糟的事實

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本季例行賽湖人的兩項進攻指標：三分球和快攻，後者是球隊的基本盤，前者打開了意味著他們這場比賽將會打得得心應手。而這兩個數字，灰熊做為聯盟本季最穩定的防守強隊，此役都沒有做到有效的限制，讓紫金軍拿到26分的快攻得分，然後以43.2%的三分球命中率投進了16球。
另一個對於灰熊來說的壞消息是，湖人現在看起來狀態非常好，在挺過了和明尼蘇達灰狼艱難的附加賽後，年輕球員今天看起來已經適應了這個強度，八村壘迎來大爆發，三分球6投5中，狂砍29分；Austin Reaves在比賽尾聲接管戰局、在1分鐘內連拿7分完成「關門」。他們在LeBron James和Anthony Davis都還有很大餘裕的情況下，就在客場拿下勝利了。
我們一直在說，灰熊這整個賽季都一直無法專心在場上，那是他們最讓人擔心的部分。首先是和金州勇士無止境、延續快一年的嘴仗，然後是Morant的持槍事件以及後續的禁賽，Dillon Brooks屢次造成話題的嘴巴，也惹出不少麻煩。
當這支球隊專注在比賽時——去年季後賽他們是除了塞爾提克之外，帶給冠軍勇士最多威脅的隊伍——他們的運動能力、防守端的韌性和攻擊籃框的強硬，有那種年輕球隊該有的朝氣，即使Morant去年在季後賽受傷，也沒有讓灰熊瓦解，他們很強硬地和灣區大戰了6場，才昂首出局。
只是這些東西在今天這場比賽中不復存在，Morant即使沒有受傷，以他的狀態，很難說就能挽救灰熊的敗局。儘管14投8中得到18分，帳面上看起來效率還不錯，但他這場只有2次助攻，還發生了6次失誤。湖人切斷了他和隊友之間的串聯，那讓球隊其他依賴他創造空檔的射手們無從發揮。
然後是Desmond Bane，長久以來評論家們都希望他能成為Morant身邊的「CJ McCollum」，但他在關鍵比賽的穩定失常的表現，總是讓人失望。今天晚上他18投6中，顯然無法讓人滿意。
最後，我們得談談Brooks——他今晚給James帶來了一些麻煩，一直以來都是這支球隊真正意義上的隊魂式人物——他整個賽季都拒絕和媒體討論自己的進攻效率，但現在是時候該長大了。灰熊在少了Steven Adams和Brandon Clarke之後，已經失去了籃板優勢，因此他們得保證每一次機會都能妥善運用。否則湖人就能控制節奏，不斷地推快攻，灰熊也沒辦法創造他們想要的防守惡戰。
Jaren Jackson Jr.的爆發終究不是常態，不管Morant能否在G2上場，他們都必須找回自己的氣質。否則，這個系列賽可能會很快結束。
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