中科周邊大塞車　議員要求道路開闢解決

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林祈烽指出，全球衛星定位(GPS)荷蘭製造商在今年2月公布最新的全球塞車指數，調查了全球56個國家共389個城市的塞車狀況，台灣最慢的城市、也就是塞車最為嚴重的城市，就是台中市，平均每10公里開車要花上24分40秒，時速不到25公里。
林祈烽質疑，市長過去執政了４年，都沒有解決台中市日益惡化的交通塞車問題，特別是市區通往中科園區這部份；市政報告講現在正在進行中的道路工程，有捷運願景，有要啟動太平市民大道第三期工程，但對中科園區的塞車解決方案，卻支字未提，這種草率又簡陋的施政報告，要台積電如何在中科園區擴廠？整個園區周邊的交通建設趕不上園區廠商的擴廠興建進度，未來要如何吸引更多廠商進駐，進一步帶動台中市的經濟繁榮？
林祈烽表示，他查了市府112年度的施政計畫，建設局的施政目標及策略，第一點就是15項的幸福政見，其中講到重要道路開闢計畫和生活圈道路計畫，有提到「市政路延伸銜接中科，並開闢中科聯外計畫道路。」所謂的中科聯外計畫道路有沒有包含福林路的拓寬？他要求市長盧秀燕要具體承諾，編列預算啟動拓寬工程。
林祈烽提醒，在2019年他就不斷要求要拓寬福林路，當時局長講預算約需20幾億元，去年8月，經費預算已暴增到31億元，如果再不趕快動工，未來還不知要花幾十億元的預算才能完成拓寬工程？
建設局長陳大田表示，市府與中科是好伙伴，福林路的拓寬工程，市長在這一屆的政見內都有談，包括福林路拓寬和漢翔路打通，市府已擬定先期規劃方案，俟規劃完成就會有分期的工程，雖然經費非常高，今年就會啟動，中科附近西南向的道路都會一併納入規劃案。