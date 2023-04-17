搶救缺蛋危機！高醫大研發空氣監測　示警降低禽流感災損

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高醫大今天發布新聞稿指出，團隊利用此技術在候鳥棲息地收集大氣中禽流感病毒的樣本進行定量，藉此了解大氣中禽流感病毒濃度分布，並評估其他的因素如何影響大氣中禽流感病毒濃度。空氣監測禽流感病毒或鳥種監測可能都可以對禽流感病毒的爆發提供警示，此研究成果已發表在國際知名期刊「環境科學與科技」（Environmental science & technology）。
禽流感病毒爆發除了造成經濟損失、禽隻大規模死亡外，更會引起缺蛋、缺雞等民生危機。高醫大表示，過去已經有研究證實，禽流感病毒可以透過空氣傳播，尤其像是H5、H7亞型皆為高致病性病毒，H9甚至會與其他基因進行重組造成更嚴重的疫情。候鳥也可能攜帶禽流感病毒，在每年遷徙期間，傳播至各地的禽場，引發禽流感。
研究團隊花了近兩年的時間，使用鐵氟龍濾紙收集候鳥棲息地的大氣中禽流感病毒樣本，並通過定量即時聚合酶鏈反應進行病毒RNA分析包括H5、H7、H9亞型。更分析大氣中禽流感病毒濃度的結果與氣象因子、候鳥遷徙期間各鳥種的數量，發現較低的溫度與大氣中的禽流感病毒（包含A型流感病毒、H7、H9亞型）濃度較高有關；在冷氣團影響期間，大氣中禽流感病毒H9亞型濃度也較高。
團隊也發現，在候鳥遷徙期間，大氣中禽流感病毒H7亞型濃度較高，特定的候鳥品種會影響大氣中禽流感病毒濃度，其中包括尖尾鴨、小水鴨、花嘴鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、鳳頭潛鴨、反嘴鷸、黑面琵鷺、鷺鶿等，都與大氣中禽流感病毒H7、H9亞型濃度增加有關。（編輯：謝雅竹）1120417