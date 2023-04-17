《鬼滅之刃 刀匠村篇》炭治郎對上呼吸法始祖！連鬼王都怕到漏尿

日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季《鬼滅之刃 刀匠村篇》第二集「緣壹零式」16日晚間播出，炭治郎遇見「霞柱」時透無一郎與300年前打造出的最強人偶「緣壹零式」練功，炭治郎對「緣壹零式」有說不出的面熟感；原來他是最強劍士「繼國緣壹」的原型，而「繼國緣壹」也是「鬼王」鬼舞辻無慘最怕的武士！
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《鬼滅之刃 刀匠村篇》第一集中，炭治郎曾夢到「繼國緣壹」，「繼國緣壹」則是炭治郎一家的救命恩人；第二集他見到人偶後，就說：「那張臉，我好像認識，但不知道是誰。」一聽到是呼吸法始祖後，炭治郎對人偶產生興趣，在小鐵的鼓勵下，開始跟「緣壹零式」展開訓練，而傳說中的刀也因此現身。
事實上，《鬼滅之刃》的漫畫中曾提到，「繼國緣壹」是系列裡「最強的劍士」，也是「鬼王」鬼舞辻無慘最怕人，因為鬼舞辻無慘曾被「繼國緣壹」打到、逃之夭夭；鬼舞辻無慘在創造12鬼月時，將血植入鬼的體內，使得心理創傷傳到鬼的記憶中，因此所有的鬼都很怕「繼國緣壹」；而「繼國緣壹」跟炭治郎有著相同胎記跟耳環，所以當「上弦之陸」墮姬一看到炭治郎，才會露出害怕的表情。
《鬼滅之刃 刀匠村篇》每週一上午9點在台播出，更多精彩劇情可至中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、bilibili、愛奇藝、Netflix收看。