姜棟元受封「韓國4大公共財」！和Rosé爆戀情惹粉絲心碎
42歲的韓國男神姜棟元，深受影迷歡迎，與玄彬、孔劉及蘇志燮等演員被封為韓國「四大公共財」，在玄彬、蘇志燮相繼閃婚後，姜棟元的感情生活備受注目，他近日和相差16歲的BLACKPINK成員Rosé爆發緋聞，由於兩人曾為同經紀公司YG藝人，且有別於過去與韓孝周、宋慧喬爆出緋聞時的澄清，「YG娛樂」模稜兩可回應「這是藝人的私事，無法確認」，更讓戀情真實性爆增，不少粉絲直呼心碎。
記者江芷稜/綜合報導
其實以模特兒出道的姜棟元，並非影視科班出身，就讀漢陽大學機械工程學系的他，憑藉186公分身高和一雙逆天大長腿，成為畫報男神，出道沒多久就以電視劇《1%的可能性》、電影《狼的誘惑》接連獲得百想藝術大獎、青龍獎的人氣演員獎，他偏愛挑戰不同角色的高質感電影，而非倚賴戀愛偶像劇竄紅，電視劇作品相對較少，去年更以日本導演是枝裕和的作品《嬰兒轉運站》讓人氣再攀新高峰。
擁有帥氣外型和精湛演技，讓姜棟元人氣超高，堪稱是南韓票房靈藥，主演的電影《王牌計中計》、《偷天對決》都有亮眼成績，被影迷譽為「忠武路男神」。不過，他的家族背景一度惹議，父親是南韓知名大企業的副社長，讓人誤以為他是養尊處優的富二代，不過，後續有人澄清他的父親是從一般職員做起，姜棟元讀書時期也得打工賺錢。
較為棘手的是，姜棟元2017年被挖出外曾祖父李鍾萬在日據時期，曾提供資金讓日方設置慰安婦，家族昔日的親日背景，飽受外界爭議，他為此出面道歉，表示對長輩的親日行為不知情且感到羞愧，但許多廣告被撤銷，讓粉絲非常心疼，認為前人之事並非他能掌控，不該禍及子孫。