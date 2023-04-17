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金像獎／《窄路微塵》袁澧林無緣影后　曝與鄭秀文後台超有愛互動

▲《窄路微塵》袁澧林（左）無緣香港金像獎影后，親自曝光在後台與鄭秀文互動。（圖／美聯社、翻攝自香港金像獎臉書）
▲《窄路微塵》袁澧林（左）無緣香港金像獎影后，親自曝光在後台與鄭秀文互動。（圖／美聯社、翻攝自香港金像獎臉書）

記者黃雅琪/綜合報導

由港星張繼聰、袁澧林主演的香港劇情片《窄路微塵》，昨（16）日在第41屆香港電影金像獎榮獲「最佳原創電影音樂」，新晉導演林森、女主角袁澧林今日接受台灣媒體訪問，袁澧林雖然沒有獲得影后寶座，但兩人對於能出席典禮已經很滿足！袁澧林提到先前參加金馬獎盛會時，見到劉冠廷令她很激動：「我非常誇張開心在笑、跟他合照，他居然知道我是誰！」

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▲《窄路微塵》袁澧林出席香港金像獎。（圖／美聯社）
▲《窄路微塵》袁澧林出席香港金像獎。（圖／美聯社）
袁澧林透露昨晚參加香港金像獎的趣事，她說看到奧斯卡影后楊紫瓊現身，開心到哭出來：「我覺得她是亞洲華人女性的ICON、殿堂級的傳奇！」袁澧林坦言自己本來就熱愛《媽的多重宇宙》，過去也一直都在關注楊紫瓊的訪問內容，她認為楊紫瓊是真心熱愛電影的人。袁澧林還提到，香港金像獎新科影后鄭秀文有對她說很喜歡《窄路微塵》，未來有計劃也能一起合作。

▲張繼聰（左）、袁澧林主演電影《窄路微塵》。（圖／金馬執委會提供）
▲張繼聰（左）、袁澧林主演電影《窄路微塵》。（圖／金馬執委會提供）
早年以拍廣告、當模特兒身分出道的袁澧林，因為拍攝《窄路微塵》之後成為演員：「拍了這部電影之後，大家開始願意給我合約，也有很多新導演要跟我談東西，對我有信心。」袁澧林表示，剛開始拍戲前2年的時間，她都在「裝自然」沒有被發現：「當時沒有存在很多對於角色的思想，我在接拍《窄路微塵》前，有1年半沒有拍戲只拍MV，當時沒有機會嘗試自己練習過的一些表演。」最後她透露，近期會有私人行程來台灣，決定要大吃火鍋。《窄路微塵》4月28日在台上映。

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