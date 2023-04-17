女主播「腳伸下月台」拍美照！下場悲劇了 鐵路警將送辦
現代人追求網路形象，許多人都會為了拍上美美照片，找到各種獨特的背景，但有時也帶來危險疑慮。近期就有民眾爆料，一名電視台正妹女主播，在苗栗縣「崎頂火車站」拍照，卻坐在月台邊緣把腳卻伸下去，現場危險照片曝光，也引來鐵路警察局關注，表示將通知當事人到案說明，並送交通部裁處。
記者潘毅/綜合報導
苗栗縣竹南鎮崎頂火車站因為有一處景點看似日本動畫電影《你的名字》場景而爆紅，許多網美爭相前往拍照打卡。但臉書粉絲團《台灣便當管理局–附屬鐵路部》昨（16）日轉發一位女主播在IG的照片，只見身穿粉色毛衣的當事人，坐在該車站月台邊緣，一對長腿卻伸到月台下方，讓爆料網友痛批「若列車衝過來，不就出事了？」
不少民眾看完照片後痛批：「不要為了自己的美照，做出最壞的示範」、「真是不怕出意外」、「支持開罰」、「看過奮起湖車站超多人這樣拍照欸，是不是也該宣導一下啊」、「這樣非常危險欸，這邊是小站，特快火車是快速行經不停的」。
針對爭議延燒，鐵路警察局做出回應，表示照片中行為已經違反《鐵路法》第57條第2項「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，可依規定處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，鐵路竹南派出所也將通知女子到案說明。