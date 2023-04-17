Dyson新吹嘴結合齒梳！秒變髮廊「吹順手勢」 手殘吹出女神Look
Dyson今（17）日在台發布新一代Dyson Supersonic吹風機，其中一大亮點是將造型師在吹整頭髮時用的圓梳，搭配Dyson獨家康達效應技術，推出全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，讓不擅吹整的手殘黨看到曙光，快速整出女神髮型，全新Dyson Supersonic吹風機HD15即日起開賣，售價14,600元。
記者周淑萍/綜合報導
根據Dyson調查，多數的台灣消費者希望有柔順且不毛躁的髮型，因此，Dyson工程師在原有的抗毛躁吹嘴基礎上，加入了梳子，重新設計出全新二合一抗毛躁順髮吹嘴。一款配件2種模式，可以在順髮模式下乾髮同時利用氣流通過梳齒順直髮絲；而在抗毛躁模式下則可吸附較長的髮絲形成平滑表面，減少毛躁亂髮。
在會中，Dyson工程師透露，會有二合一抗毛躁順髮吹嘴的靈感來源為，開發團隊到髮廊發現多數的造型師會使用圓梳和吹風機整理出有光澤不毛躁的質感造型，但民眾如果想在家裡自己吹整卻頗有難度，因此開發出此配件，利用「康達效應」取代高溫，達到氣流順髮效果，並首度將齒梳融入吹嘴中，氣流通過齒梳後，塑造滑順直髮，單手操作就能解決頭髮毛躁問題。
在開發初期，先調整出風口來增強康達效應，藉此讓髮絲能夠平均分散到梳齒。接著，找到出風口的平衡點，讓髮絲可沿著吹嘴吸附的弧度，從原先的45度調整至75度，發揮齒梳最佳的順髮效果；同時，控制噪音也成為工程師調整的重點，經過多次的測試後，Dyson工程師找到出風口最佳角度，能夠使氣流在配件內更均勻地通過，通過改變風向葉片的結構實現減少噪音目標。
在記者會上造型師也分享新吹嘴，除了可以吹整出柔順直髮，還可打造內彎髮尾或髮根蓬鬆。像是洗完頭髮後頭髮七分乾時使用順髮模式，強化版的康達氣流可深入髮絲，乾髮的同時還能塑造柔順直髮，或是吹出C字內彎、八字劉海或髮根蓬鬆等日常造型；待髮絲全乾時則可切換至抗毛躁模式，塑造光澤感。