壽山動物園攜手飯店打造住房新體驗

壽山動物園自去(111)年12月重新開園後成為熱門觀光景點，高市府觀光局長高閔琳表示，壽山動物園自籌備期間積極與不同領域業者合作，除開發不同品項商品外，更是首次與飯店業合作，以主視覺打卡牆、主題房、門票與週邊商品、認養專案等不同方式，打造住宿新體驗，讓小孩放電、家長充電。
記者陳美嘉／高雄報導
動物園表示，壽山動物園首次與高雄福容大飯店、翰品酒店、漢來大飯店、寒軒國際大飯店等攜手合作。高雄福容大飯店「壽Q家族」主題房有動物貼圖妝點空間，每日限量12間，不但能遠眺壽山美景，年底前入住者還享有棒球帽、聯名乖乖及遊園車票，更加贈可愛動物迎賓茶點；此外壽Q家族成員圖像也在福容飯店一樓大廳及主題房樓層梯廳迎接大小朋友光臨。
翰品酒店搭配動物認養推出全年度每日限量5房的專案，凡訂購專案住宿者，除成為動物認養人外，亦享該年度無限次官網訂房9折優惠。漢來大飯店也推出「動物好友同樂會」客房專案，只要於6月底前訂購，即享免預約就可輕鬆入園暢遊 ，而每日限量4房的「Let's Fun假趣-童趣之旅」專案還有小帳蓬布置，深受大小朋友喜愛。
動物園呼籲，因停車空間有限，建議多利用大眾運輸，此外，現場售票名額有限，民眾可到官網等三大購票平台進行門票預購，以免向隅。