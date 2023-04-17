被諷「最大顆湯圓」 何博文怒告國民黨蕭敬嚴加重誹謗
民進黨新北市黨部主委何博文今（17）日上午才向新北地檢署控告新北市長侯友宜涉嫌違反《選罷法》，國民黨發言人蕭敬嚴就在臉書指稱何博文「自己就是被（民進）黨內搓的最大顆湯圓」。何博文下午立即前往台北地檢署，對蕭敬嚴按鈴控告涉嫌加重誹謗，同時要求蕭應公開道歉。
記者潘千詩／台北報導
何博文表示，蕭敬嚴在沒有任何人證、物證下，公開具體指涉他涉嫌搓湯圓，搓湯圓在《選罷法》是嚴重違法事項，請問國民黨主席朱立倫、文傳會主委洪孟楷，你們不用出面說明、不用道歉嗎？可以如此便宜行事去指控抹黑一個人的清白嗎？
何博文也要求朱立倫跟洪孟楷針對此事作出說明，不要企圖用此事件來轉移焦點，轉移資深媒體人羅友志具體指控，新北市長侯友宜曾在2014年用500萬元要求羅友志退出土樹三鶯地區的選舉，用錢、用500萬元要求一個人退出選舉，才真正叫搓湯圓。
何博文說，如果是在民進黨內，因為初選協調機制，希望可以達成政黨理想，國會席次極大化，希望可以延續2024中央執政，同時國會席次過半的理想，透過黨內機制協調，是顧全大局、依照制度，裡面沒有任何一分一毫金錢或不當利益，這跟羅友志指控侯拿500萬元要求羅退出選舉，是完全天差地別的事情。
何博文也要求侯友宜應正面回應，說清楚講明白，否則就應該跟他一樣對羅友志提告，以釐清真相，捍衛自己的清白。