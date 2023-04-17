她衝台南吃必比登牛肉湯！竟遇闆娘咆哮摔錢　店家公開監視器畫面

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原PO追問「這樣金額是對的嗎？」老闆娘竟咆哮「我不用算嗎？你口氣那麼差？一直趕」，並指控老闆娘還把錢摔在原PO桌上，嗆「你們這種的錢我收不起！」，全額退費趕她們走，但原PO稱，老闆娘只退了2碗牛肉湯和2盤菜的錢，3碗肉燥飯還是有收費。
貼文一出引發討論，網友紛紛留言，「我台南人都不吃這家」、「專程找找氣受」、「態度差的店家，東西無論好吃難吃，我都絕對不會去光顧」、「我也是，店家態度爛爆，老闆不缺錢也不缺客人的一家店」、「外地遊客別相信米其林必比登」，還有網友到Googel評論刷1星負評。
但也有網友力挺店家，留言說「我覺得這間不錯阿，會不會是你真的太慢了」、「這間是台南我覺得蠻好吃的一家太晚去就沒了，之前去很多次也沒服務這麽差可能是員工吧」、「我從100吃到150，肉燥飯從吃到飽變成一碗20，還沒遇過老闆娘態度不好」。
對此，遭控店家老闆女兒隨後在在臉書「爆怨公社」發出800多字聲明，開頭先為昨人潮多造成送錯餐、口氣較差、拿錯別桌點菜單，「本店在這裡致上最大的歉意」，但強調「文章提到肉燥飯收錢的部分，菜單上有明確標示湯品及熱炒類皆有附一碗肉燥飯，這點能很肯定不會收顧客的錢」。
老闆女兒說明，後來老闆的處理方式是直接全額退還，強調「並沒有摔錢」，也很誠心跟客人道歉，還附上監視器畫面，但因角度關係沒有全部錄進去，不過可以看到退費過程（監視器上時間4時56分05秒至4時56分20秒）。對於Google評論多了非常多篇一星負評，店家女兒則呼籲網友不要惡意中傷商譽，會針對不實言論，蒐證並與律師討論後續處理方式。