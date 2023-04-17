好天氣剩兩天！週三「雨彈狂轟」熱區出爐　一圖掌握一週天氣

她衝台南吃必比登牛肉湯！竟遇闆娘咆哮摔錢　店家公開監視器畫面

▲彰化民眾昨專程到台南，朝聖一家米其林必比登推薦的牛肉湯名店，指控闆娘送錯餐，竟將錢摔在桌上，還對他們咆哮。（圖／翻攝爆怨公社）
▲彰化民眾昨專程到台南，朝聖一家米其林必比登推薦的牛肉湯名店，指控闆娘送錯餐，竟將錢摔在桌上，還對他們咆哮。（圖／翻攝爆怨公社）

記者徐銘穗/綜合報導

4名彰化人昨開車到台南，專程朝聖一家米其林必比登推薦的牛肉湯名店，卻指控被老闆娘催點餐、送錯餐，還摔錢在桌上，咆哮「你們這種錢我收不起！」事件在臉書社團引發熱議，店家Google評價慘遭1星負評洗版。對此，遭控店家女兒先為忙碌而導致態度不佳致歉，但強調「已全額退費也沒有摔錢」，並附上監視器畫面自證清白，要網友不要惡意中傷，並表示會蒐證並與律師討論後續處理方式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO昨（16）在臉書「爆怨公社」貼文，表示與朋友一行4人特地到曾獲得米其林必比登推薦的牛肉湯店用餐，卻換來一肚子氣，點菜時老闆娘就一臉不耐煩，坐下來不到5分鐘就催他們點餐，最後點了2碗牛肉湯、2盤菜、3碗肉燥飯，一共850元，結果上菜時，點2碗大碗牛肉湯卻來了3碗，詢問是否給錯，老闆娘卻拿別桌的單子在看，被原PO發現拿錯。

▲原PO在爆怨公社說明事件經過，指控到台南米其林必底燈推薦牛肉湯名店用餐卻一肚子氣。（圖／翻攝爆怨公社）
▲原PO在爆怨公社說明事件經過，指控到台南米其林必底燈推薦牛肉湯名店用餐卻一肚子氣。（圖／翻攝爆怨公社）
原PO追問「這樣金額是對的嗎？」老闆娘竟咆哮「我不用算嗎？你口氣那麼差？一直趕」，並指控老闆娘還把錢摔在原PO桌上，嗆「你們這種的錢我收不起！」，全額退費趕她們走，但原PO稱，老闆娘只退了2碗牛肉湯和2盤菜的錢，3碗肉燥飯還是有收費。

貼文一出引發討論，網友紛紛留言，「我台南人都不吃這家」、「專程找找氣受」、「態度差的店家，東西無論好吃難吃，我都絕對不會去光顧」、「我也是，店家態度爛爆，老闆不缺錢也不缺客人的一家店」、「外地遊客別相信米其林必比登」，還有網友到Googel評論刷1星負評。

但也有網友力挺店家，留言說「我覺得這間不錯阿，會不會是你真的太慢了」、「這間是台南我覺得蠻好吃的一家太晚去就沒了，之前去很多次也沒服務這麽差可能是員工吧」、「我從100吃到150，肉燥飯從吃到飽變成一碗20，還沒遇過老闆娘態度不好」。

▲遭控店家發文，為闆娘態度不佳、送錯餐致歉，但強調「已全額退費也沒有摔錢」。（圖／翻攝爆怨公社）
▲遭控店家發文，為闆娘態度不佳、送錯餐致歉，但強調「已全額退費也沒有摔錢」。（圖／翻攝爆怨公社）
對此，遭控店家老闆女兒隨後在在臉書「爆怨公社」發出800多字聲明，開頭先為昨人潮多造成送錯餐、口氣較差、拿錯別桌點菜單，「本店在這裡致上最大的歉意」，但強調「文章提到肉燥飯收錢的部分，菜單上有明確標示湯品及熱炒類皆有附一碗肉燥飯，這點能很肯定不會收顧客的錢」。

老闆女兒說明，後來老闆的處理方式是直接全額退還，強調「並沒有摔錢」，也很誠心跟客人道歉，還附上監視器畫面，但因角度關係沒有全部錄進去，不過可以看到退費過程（監視器上時間4時56分05秒至4時56分20秒）。對於Google評論多了非常多篇一星負評，店家女兒則呼籲網友不要惡意中傷商譽，會針對不實言論，蒐證並與律師討論後續處理方式。

▲遭控店家公開監視器畫面澄清，表示因角度關係沒有全部錄進去，不過可以看到退費過程。（圖／翻攝爆怨公社）
▲遭控店家公開監視器畫面澄清，表示因角度關係沒有全部錄進去，不過可以看到退費過程。（圖／翻攝爆怨公社）

美國976萬YTR推薦！台北最棒牛肉麵曝光　邰智源也是鐵粉

抬頭驚見鴨屍海！路過被滴紅色血水　在地親曝是「台南最強烤鴨」

台南「藍眼淚秘境」爆紅！百人擠現場搶看　行家揭1點傻眼

震驚！「台版迪士尼」宣布9月休園　粉絲哭求：好地方不要收攤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀