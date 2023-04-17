NBA季後賽／八村壘爆砍29分！湖人首戰128:112勝灰熊　Morant傷退

NBA／現在，太陽要由誰來做Westbrook的工作呢？

▲Russell Westbrook在首戰為快艇的勝利做出巨大貢獻。（圖／美聯社／達志影像）
▲Russell Westbrook在首戰為快艇的勝利做出巨大貢獻。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

Russell Westbrook靠自己贏回了尊重。在一個投籃失準的夜晚(即使以他自己的標準來說也是如此)，他找到了另一個方式去影響比賽。在這個系列賽首戰的收官時刻，他打得十分活躍，並且確實屢屢打在了鳳凰城太陽的痛點上。我們必須說，這的確也是一種球星能力。

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太陽的進攻天賦毋庸置疑，絕對是季後賽球隊中前3水準，甚至可能是第一，但現在他們的問題是：誰要去做那些髒活？就像Westbrook今晚為快艇在比賽尾聲做的那些事一樣，鳳凰城的4名絕對主力，誰要犧牲自己去成就隊友？誰要去拿下那些籃板和完成一個漂亮的防守回合，來為球隊在比賽中爭取更多容錯？

威少的侷限性一直都存在，我相信在這個系列賽中期開始，快艇一定會再次開始煩惱他的投籃問題。但在今晚，他專注於細節，去把握住得分之外，所有那些可以幫助球隊拿下勝利的小事。儘管他19投3中，但還是對比賽產生了巨大的影響力。

無法評價Tyronn Lue在最後時刻選擇將Westbrook留在場上到底是不是正確的，因為當他們Kawhi Leonard身邊圍繞更多射手時，顯然能讓球隊在得分表現上更好，但他最終決定相信球星能力以及他們在重壓之下的直覺和選擇。最終，他成功了。

長久以來，快艇在季後賽都沒有達到人們對於這支球隊防守的期望，他們擁有如此多攻守俱佳的側翼，但當這些人同在一支球隊時，就是沒辦法轉化為成功的團隊防守。

這是因為我們常常在評價球員的防守能力時，簡化地將他們粗略分為「3D」和「非3D」，但其實防守是立體的，面對不同的進攻球員和情境，有適合那個對位的防守球員。如果你在一個系列賽中缺少那種類型的球員，那你就要靠團隊的力量，逼迫對手朝你理想的方向走。

今天Terance Mann對Chris Paul的防守，Kawhi Leonard對Kevin Durant的防守，以及Westbrook最後對Devin Booker的防守，都做得很棒。這是因為M. Plumlee、I. Zubac在保護籃框上做得很好，這是因為他們團隊都在對太陽施加身體碰撞的強度、將對手驅趕到合適的對位者面前做得很好，這才是關鍵。

而太陽在這方面，似乎打得有些鬆散了，任何時候你都不該讓Mann在快攻中3打4一條龍上籃，或是讓Leonard得到任何他想要的對位。Durant在最後幾個回合將機會讓給Booker去發揮，但他自己只是在無球端扮演一個射手——就像他自己在無數次採訪中說的：「站著就能產生威脅」——那對於快艇來說當然是可以接受的。

失去Mikal Bridges和Cameron Johnson的隱憂就在於這裡，這兩個人之前就是負責去完成統計數據上看不到的東西，是那些關於比賽中更立體的部分。

一場勝利也不會改變太陽的優勢地位，但現在這個系列賽有可能會變得漫長。

太陽這一季除了冠軍以外的成績都只能算是失敗，因為Paul只會越來越老。現在他們要在這個系列賽中，確立主次地位，以及找出是誰要去做Westbrook今晚正在做的這些事。


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