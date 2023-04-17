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一早的花市早已熙來攘往，在逛了一圈又一圈，並吃了些小吃填飽肚子後，來到位於收費停車場旁的羊毛果実，掛著日式暖簾的半戶外用餐空間，與周圍的店家毫不違和地融為一體，同時散發出陣陣迷人的烘焙香氣。店裡的座位不多，主要以木質調設計，且店家似乎會不定期調整桌椅的擺設，所以每一次拜訪可能都有些改變，充滿著驚喜。
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
值得細細品嚐的層次與風味
菜單的部分，羊毛果実除提供單品咖啡和義式咖啡之外，也有如青森蘋果汁、鮮奶麥片、奇異果冰沙等多種茶品、果汁、無酒精調酒飲品，還有每日不固定供應的檸檬塔或鹽奶油麵包捲等點心可選擇，而他們家的咖啡香醇順口，價格更是相當平易近人，喜歡的話還可以帶豆子或濾掛回家，在家延續咖啡館的美味。值得注意的是，內用每人需點一杯飲品，寵物則需牽繩或置提袋，不可站或坐在桌椅上，是寵物友善的環境。
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu 圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu 圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
為細節注入自然生命力
然而羊毛果実可不只好喝，仔細看店內的每一個角落，其實都被細膩地妝點過，像是每個座位旁都有書本，內容可能是與植物或咖啡相關，當然還有鮮花和植栽作為點綴。有它們靜靜地陪伴在一旁，使整個空間充滿生命力，再加上兩側皆為園藝店，所以更有種置身在森林的奇妙感受，是我認為在其他地方，難以複製貼上的獨特風格。
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
最後推薦大家，週末不妨安排爬一下虎頭山或晃晃花市，午後再到羊毛果実歇息，坐下來喝杯喜歡的飲料、吃吃甜點，伴隨著光影變化，度過一個愜意而浪漫的假日吧！
羊毛果実
- 地址｜桃園市桃園區壽山路203～183號
- 營業時間｜週六、日 13:00-17:30
- IG｜羊毛果実 Wool Fruit Cafe
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原文出處 : ReadyGo 桃園景點｜邀陽光入座！桃園半戶外咖啡館「羊毛果実」，浪漫享受愜意的假日
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